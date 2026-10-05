אכזבה לגפן פרימו. הג'ודוקא הישראלית בת ה-26 סיימה היום (שני) את דרכה באליפות העולם בג'ודו כבר בשלב מוקדם, לאחר שהודחה בסיבוב השני במשקל עד 52 ק"ג. פרימו, שהגיעה לאליפות היוקרתית בבאקו כשהיא מדורגת במקום ה-11 בעולם, זכתה לעלות אוטומטית לסיבוב השני, אך שם נעצרה מול גוטלג' ממאדלייבה המקומית, המדורגת במקום ה-40 בעולם.
הקרב בין השתיים היה שקול במשך דקות ארוכות, כשאף אחת מהג'ודוקאיות לא הצליחה לייצר יתרון משמעותי. אלא ש-40 שניות בלבד לפני תום הזמן החוקי הצליחה פרימו לבצע מהלך מוצלח ולעלות על לוח הניקוד. אלא שהיתרון הישראלי לא החזיק מעמד זמן רב: ממאדלייבה הגיבה במהירות, וכעבור 19 שניות בלבד השיגה ווזארי שהפך את המומנטום והעניק לה את הניצחון.
אליפות העולם בבאקו יצאה לדרך אתמול, וגם ביום הפתיחה נרשמה אכזבה למשלחת הישראלית. יצחק אשפיז, שנחשב לאחת התקוות הגדולות של ישראל בתחרות, הודח אף הוא אחרי הקרב הראשון.