אכזבה לגפן פרימו. הג'ודוקא הישראלית בת ה-26 סיימה היום (שני) את דרכה באליפות העולם בג'ודו כבר בשלב מוקדם, לאחר שהודחה בסיבוב השני במשקל עד 52 ק"ג. פרימו, שהגיעה לאליפות היוקרתית בבאקו כשהיא מדורגת במקום ה-11 בעולם, זכתה לעלות אוטומטית לסיבוב השני, אך שם נעצרה מול גוטלג' ממאדלייבה המקומית, המדורגת במקום ה-40 בעולם.
הקרב בין השתיים היה שקול במשך דקות ארוכות, כשאף אחת מהג'ודוקאיות לא הצליחה לייצר יתרון משמעותי. אלא ש-40 שניות בלבד לפני תום הזמן החוקי הצליחה פרימו לבצע מהלך מוצלח ולעלות על לוח הניקוד. אלא שהיתרון הישראלי לא החזיק מעמד זמן רב: ממאדלייבה הגיבה במהירות, וכעבור 19 שניות בלבד השיגה ווזארי שהפך את המומנטום והעניק לה את הניצחון.
גפן פרימוגפן פרימו
הפסד מרגיז. פרימו
(צילום: עוז מועלם)
אליפות העולם בבאקו יצאה לדרך אתמול, וגם ביום הפתיחה נרשמה אכזבה למשלחת הישראלית. יצחק אשפיז, שנחשב לאחת התקוות הגדולות של ישראל בתחרות, הודח אף הוא אחרי הקרב הראשון.