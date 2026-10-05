אכזבה לגפן פרימו. הג'ודוקא הישראלית בת ה-26 סיימה היום (שני) את דרכה באליפות העולם בג'ודו כבר בשלב מוקדם, לאחר שהודחה בסיבוב השני במשקל עד 52 ק"ג. פרימו, שהגיעה לאליפות היוקרתית בבאקו כשהיא מדורגת במקום ה-11 בעולם, זכתה לעלות אוטומטית לסיבוב השני, אך שם נעצרה מול גוטלג' ממאדלייבה המקומית, המדורגת במקום ה-40 בעולם.

אכזבה לגפן פרימו. הג'ודוקא הישראלית בת ה-26 סיימה היום (שני) את דרכה באליפות העולם בג'ודו כבר בשלב מוקדם, לאחר שהודחה בסיבוב השני במשקל עד 52 ק"ג. פרימו, שהגיעה לאליפות היוקרתית בבאקו כשהיא מדורגת במקום ה-11 בעולם, זכתה לעלות אוטומטית לסיבוב השני, אך שם נעצרה מול גוטלג' ממאדלייבה המקומית, המדורגת במקום ה-40 בעולם.

אכזבה לגפן פרימו. הג'ודוקא הישראלית בת ה-26 סיימה היום (שני) את דרכה באליפות העולם בג'ודו כבר בשלב מוקדם, לאחר שהודחה בסיבוב השני במשקל עד 52 ק"ג. פרימו, שהגיעה לאליפות היוקרתית בבאקו כשהיא מדורגת במקום ה-11 בעולם, זכתה לעלות אוטומטית לסיבוב השני, אך שם נעצרה מול גוטלג' ממאדלייבה המקומית, המדורגת במקום ה-40 בעולם.