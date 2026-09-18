ליגת ווינר בכדוריד יצאה היום (שישי) לדרך כשהעונה היא תכלול העונה 13 קבוצות לאחר שהפועל ערד ומכבי קריית מוצקין העפילו לליגה הבכירה בעוד היורדות הוקפאו בגלל מלחמת "שאגת" הארי. בבכורה ההיסטורית שלה בליגה הבכירה, הפועל ערד הפסידה בביתה 39:28 להפועל ראשל"צ.

הדאבליסטית א.ס רמת השרון פתחה את מסע ההגנה שלה על התואר בניצחון משכנע 21:43 על הפועל קריית אונו. מ.כ חולון שעלתה לחצי גמר גביע ווינר וגם עברה שלב באירופה רשמה ניצחון חמישי רצוף בכל המסגרות לאחר 20:39 על מ.כ באר שבע. הפועל אשדוד ניצחה 27:32 את מכבי ת"א ועירוני רחובות גברה בדרמה גדולה 31:32 על מכבי קריית מוצקין.

הפועל ראשל"צ מול הפועל ערד ( צילום: הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד )

הפועל ערד – הפועל ראשל"צ 38:29

המשחק הפגיש את העולה החדשה לליגה הבכירה מול הקבוצה המעוטרת ביותר בכדוריד הישראלי. ערד נשארה בתמונה במחצית הראשונה, אך במחצית השנייה סגנית האלופה השתלטה על המשחק ולא הורידה את הרגל מהגז. בראשל"צ הצטיינו איתי סורקיס ויונתן פלח עם 8 שערים כ"א, טל אקשטיין הוסיף 6. בלטו בהפועל ערד: ניקולה קובאצ'ביץ' ואקאסיו מוריירה עם 7 שערים כ"א.

א.ס רמת השרון – הפועל קריית אונו 21:43

הדאבליסטית שמרה על רוב הסגל שהוביל אותה בעונה שעברה, ואף התחזקה בשני שחקנים משמעותיים שהגיעו מהפועל ראשל"צ - תומר בודנהיימר וליאור גורמן. לאחר פתיחה שקולה, המארחת ברחה וסיימה את המחצית ביתרון מבטיח, 12:23. האלופה המשיכה לדהור במחצית השנייה שהייתה לפרוטוקול בלבד. בלטו ברמת השרון: מיכאילו רדויקוביץ' ורם טורקניץ 7 שערים כ"א, איתמר גולדשטיין 6. נמניה סקרוביץ' הוביל את קריית אונו עם 5 שערים.

הפועל אשדוד – מכבי ת"א 27:32

שתי הקבוצות כבר נפגשו בתחילת החודש במסגרת גביע ווינר, שם מכבי ת"א יצאה עם ניצחון 29:34, אך הפעם הדרומיים יצאו עם ידם על העליונה. הצטיינו אצל המנצחת אורוש טודורוביץ' ואיתי סויסה עם 7 שערים כ"א. 8 שערים של פולג אסייג לא עזרו לאורחת.

תוצאות נוספות: מ.כ באר שבע – מ.כ חולון 39:20 עירוני רחובות – מכבי קריית מוצקין 31:32