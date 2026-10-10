היום האחרון בתחרויות האישיות באליפות העולם בג'ודו יצא לדרך הבוקר (שבת), עם רז הרשקו , מהספורטאיות הישראליות העקביות והמעוטרות ביותר בשנים האחרונות.

הרשקו, המתחרה בקטגוריית המשקל הפתוח לנשים (מעל 78 ק"ג), פתחה את דרכה עם ניצחון על לינג פאנג צ'אנג הטייוואנית, לאחר שכבר אחרי דקה ו-50 שניות ריתקה אותה וזכתה באיפון. הרשקו תפגוש בסיבוב השלישי את אמה-מליס אקטס האסטונית בת ה-18.

בכושר נהדר. הרשקו ( צילום: Ferenc ISZA / AFP )

חזרתה של הרשקו למזרן באליפות העולם היא סיפור בפני עצמו, שעשוי להוביל לסגירת מעגל אחרי שלוש שנים חלומיות. הרשקו לא השתתפה באליפות העולם מאז 2023, אז עמדה בגאווה על הפודיום וזכתה במדליית הארד. מאז המשיכה להפגין עקביות ברמות הגבוהות ביותר, עד שהגיעה לשיא נוסף עם זכייתה במדליית הכסף במשחקים האולימפיים בפריז 2024.

בשנה שעברה נאלצה הרשקו להחמיץ את אליפות העולם בבודפשט בעקבות מבצע "עם כלביא". זה מנע ממנה להשתתף באירוע השיא השנתי, אך כעת היא חוזרת לבמה הגדולה כשהיא נחושה להוכיח את מקומה בצמרת העולמית.