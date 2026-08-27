דוס סנטוס שיפר ב-14 מאיות את השיא הקודם, 45.94 שניות, שקבע קרסטן וורהולם הנורבגי בגמר אולימפיאדת טוקיו. וורהולם, שהעניק באותם משחקים אחת מהופעות האתלטיקה הגדולות בהיסטוריה, השתתף גם הוא בריצה בציריך והפעם הסתפק במקום השני, עם 46.69 שניות.

דוס סנטוס שיפר ב-14 מאיות את השיא הקודם, 45.94 שניות, שקבע קרסטן וורהולם הנורבגי בגמר אולימפיאדת טוקיו. וורהולם, שהעניק באותם משחקים אחת מהופעות האתלטיקה הגדולות בהיסטוריה, השתתף גם הוא בריצה בציריך והפעם הסתפק במקום השני, עם 46.69 שניות.

דוס סנטוס שיפר ב-14 מאיות את השיא הקודם, 45.94 שניות, שקבע קרסטן וורהולם הנורבגי בגמר אולימפיאדת טוקיו. וורהולם, שהעניק באותם משחקים אחת מהופעות האתלטיקה הגדולות בהיסטוריה, השתתף גם הוא בריצה בציריך והפעם הסתפק במקום השני, עם 46.69 שניות.

עבור דוס סנטוס מדובר בשיפור דרמטי לשיאו האישי הקודם, שעמד על 46.29 שניות ונקבע כשזכה באליפות העולם ב-2022. לפני הריצה בציריך הוא דורג שלישי בכל הזמנים, אחרי וורהולם וריי בנג'מין האמריקאי, האלוף האולימפי מפריז 2024, ששיאו האישי עומד על 46.17 שניות.

עבור דוס סנטוס מדובר בשיפור דרמטי לשיאו האישי הקודם, שעמד על 46.29 שניות ונקבע כשזכה באליפות העולם ב-2022. לפני הריצה בציריך הוא דורג שלישי בכל הזמנים, אחרי וורהולם וריי בנג'מין האמריקאי, האלוף האולימפי מפריז 2024, ששיאו האישי עומד על 46.17 שניות.

עבור דוס סנטוס מדובר בשיפור דרמטי לשיאו האישי הקודם, שעמד על 46.29 שניות ונקבע כשזכה באליפות העולם ב-2022. לפני הריצה בציריך הוא דורג שלישי בכל הזמנים, אחרי וורהולם וריי בנג'מין האמריקאי, האלוף האולימפי מפריז 2024, ששיאו האישי עומד על 46.17 שניות.

דוס סנטוס, בן 26, זכה במדליית הארד בגמר האולימפי בטוקיו, מאחורי וורהולם ובנג'מין, ובפריז סיים שוב שלישי, הפעם אחרי בנג'מין ו-וורהולם. כעת, לראשונה בקריירה, הוא מחזיק בשיא העולם.

דוס סנטוס, בן 26, זכה במדליית הארד בגמר האולימפי בטוקיו, מאחורי וורהולם ובנג'מין, ובפריז סיים שוב שלישי, הפעם אחרי בנג'מין ו-וורהולם. כעת, לראשונה בקריירה, הוא מחזיק בשיא העולם.

דוס סנטוס, בן 26, זכה במדליית הארד בגמר האולימפי בטוקיו, מאחורי וורהולם ובנג'מין, ובפריז סיים שוב שלישי, הפעם אחרי בנג'מין ו-וורהולם. כעת, לראשונה בקריירה, הוא מחזיק בשיא העולם.