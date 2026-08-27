שיא עולם חדש באתלטיקה: אליסון דוס סנטוס הברזילאי קבע הערב (חמישי) 45.80 שניות בריצת 400 מטר משוכות בתחרות ליגת היהלום בציריך, שווייץ, ושבר את אחד השיאים המרשימים בענף בשנים האחרונות.
דוס סנטוס שיפר ב-14 מאיות את השיא הקודם, 45.94 שניות, שקבע קרסטן וורהולם הנורבגי בגמר אולימפיאדת טוקיו. וורהולם, שהעניק באותם משחקים אחת מהופעות האתלטיקה הגדולות בהיסטוריה, השתתף גם הוא בריצה בציריך והפעם הסתפק במקום השני, עם 46.69 שניות.
עבור דוס סנטוס מדובר בשיפור דרמטי לשיאו האישי הקודם, שעמד על 46.29 שניות ונקבע כשזכה באליפות העולם ב-2022. לפני הריצה בציריך הוא דורג שלישי בכל הזמנים, אחרי וורהולם וריי בנג'מין האמריקאי, האלוף האולימפי מפריז 2024, ששיאו האישי עומד על 46.17 שניות.
דוס סנטוס, וורהולם ובנג'מין שלטו בשנים האחרונות לחלוטין בריצת ה-400 מטר משוכות, ומחזיקים יחד ב-34 התוצאות המהירות ביותר בהיסטוריה. לפני עידן השלושה, השיא היה שייך לקווין יאנג האמריקאי, שקבע 46.78 שניות באולימפיאדת ברצלונה ב-1992 והחזיק בשיא כמעט שלושה עשורים.
דוס סנטוס, בן 26, זכה במדליית הארד בגמר האולימפי בטוקיו, מאחורי וורהולם ובנג'מין, ובפריז סיים שוב שלישי, הפעם אחרי בנג'מין ו-וורהולם. כעת, לראשונה בקריירה, הוא מחזיק בשיא העולם.
שיא אדיר גם לראסל
מסאי ראסל האמריקאית עשתה זאת גם ב-100 מטר משוכות. האלופה האולימפית קבעה 12.09 שניות בתחרות ליגת היהלום בשווייץ, שיפרה בשלוש מאיות את השיא העולמי הקודם והוסיפה אותו למדליית הזהב שבה זכתה בפריז 2024. ראסל, 26, הקדימה בריצה את מי שהחזיקה בשיא עד הערב - טובי אמוסאן הניגרית, שסיימה שנייה עם 12.23 שניות. אמוסאן קבעה את שיא העולם הקודם, 12.12 שניות, באליפות העולם ב-2022.
השיא החדש של ראסל מרשים במיוחד משום שנקבע ללא רוח מסייעת. למעשה, אמוסאן עדיין מחזיקה בתוצאה המהירה ביותר בהיסטוריה בכל תנאי מזג האוויר – 12.06 שניות, שאותן קבעה באותה אליפות עולם ב-2022, אך הריצה נעשתה עם רוח גב חזקה מדי כדי שהזמן יוכר כשיא עולם.
ראסל כבר הייתה קרובה מאוד לשיא בשנים האחרונות. היא קבעה את התוצאות השנייה והשלישית בטיבן בהיסטוריה לפני הריצה בציריך – 12.14 שניות במאי 2026 ו-12.17 במאי 2025. באוגוסט 2025 היא קבעה גם 12.19 שניות, תוצאה שהייתה משותפת למקום הרביעי בכל הזמנים.
השיא הופך את ראסל לאישה הראשונה מאז ירדנקה דונקובה הבולגרייה שמחזיקה במקביל בתואר האולימפי ובשיא העולם ב-100 מטר משוכות. דונקובה זכתה בזהב באולימפיאדת סיאול 1988 והחזיקה בשיא העולם במשך כמעט שלושה עשורים, עד שקני האריסון האמריקאית שברה אותו ב-2016.
גם בריצת ה-100 מטר לנשים נרשמה דרמה גדולה בציריך. האלופה האולימפית ג'וליאן אלפרד קבעה שיא אישי של 10.70 שניות וניצחה את אלופת העולם האמריקאית מליסה ג'פרסון-וודן באלפיות השנייה. השתיים קבעו זמן זהה, אך אלפרד הקדימה אותה בחמש אלפיות.
ג'פרסון-וודן, שזכתה ב-11 גמרים רצופים ב-100 מטר מאז משחקי פריז, ספגה את הפסדה הראשון מאז האולימפיאדה. אלפרד זכתה אז במדליית הזהב, לפני שאקארי ריצ'רדסון וג'פרסון-וודן, והפעם ריצ'רדסון סיימה שלישית בציריך עם 10.97 שניות.
שלוש האצניות צפויות להיפגש שוב בתחרות אליפות העולם החדשה של התאחדות האתלטיקה העולמית, שתיערך בבודפשט בין 11 ל-13 בספטמבר.