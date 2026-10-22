איגוד הכדוריד הודיע על מינויו של המאמן היווני ויירון פאפאדופולוס למאמן נבחרת הנשים הבוגרת ונבחרת העתודה. פאפאדופולוס, מאמנה של א.א.ק אתונה ואחד השמות הבולטים בכדוריד הנשים ביוון, יהיה שותף גם לבניית התוכנית המקצועית לקידום הענף בישראל.

פאפאדופולוס נחשב למאמן בעל תפיסה מקצועית מתקדמת, ובעברו היה שחקן בינלאומי בולט בכדוריד האירופי. לאורך הקריירה שיחק, בין היתר, בליגה הגרמנית, שבה אף זכה בתואר מלך השערים של ליגת המשנה, ובהמשך לבש גם את מדי א.א.ק אתונה. כמאמן, הוא מוביל את קבוצת הנשים של המועדון להישגים בליגה היוונית ובזירה האירופית.

ויירון פאפאדופולוס ועידן מזרחי ( צילום: איגוד הכדוריד )

המאמן היווני הגיע לישראל בסוף השבוע ויקיים אימונים עם שתי הנבחרות. במסגרת הביקור יכיר מקרוב את השחקניות, יבחן את הסגלים ויחל בהטמעת תפיסתו המקצועית. המינוי הוא חלק מתוכנית רחבה שמוביל האיגוד לחיזוק כדוריד הנשים בישראל, מהרחבת בסיס השחקניות הצעירות ועד לבניית נבחרות תחרותיות שיוכלו להתמודד ברמות הגבוהות באירופה.

יו"ר איגוד הכדוריד, עידן מזרחי, אמר: "כפי שהתחייבתי עם כניסתי לתפקיד, כדוריד הנשים יקבל קדימות אמיתית, לא רק בהצהרות, אלא גם במעשים, בתקציבים ובהשקעה מקצועית. הבאנו לישראל מאמן בעל שיעור קומה, שמגיע מאחד המועדונים הגדולים ביוון, עם ניסיון עשיר כשחקן ברמות הגבוהות באירופה ועם גישה מקצועית חדשנית ומתקדמת.

"פאפאדופולוס לא מגיע רק כדי לאמן שתי נבחרות. הוא מגיע כדי להיות שותף בבניית הדרך המקצועית של כדוריד הנשים בישראל לשנים הבאות. אנחנו רוצים להנחיל שיטות עבודה חדשות, לפתח שחקניות צעירות ולייצר המשכיות מקצועית מהגילאים הצעירים ועד לנבחרת הבוגרת.