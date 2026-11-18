אליפות ירושלים הפתוחה בשח מהיר ננעלה היום (רביעי) עם זכייה משותפת של שניים מהשמות הבולטים בענף: רב-האמן הרוסי דניל דובוב ורב-האמן הסרבי אלכסיי סראנה. השניים סיימו בראש הדירוג עם 8 נקודות כל אחד והבטיחו את הכרטיס האוטומטי לאליפות המאסטרס היוקרתית שתיפתח בשבוע הבא בירושלים.

האליפות, שנערכה במלון רמדה בירושלים במסגרת אירועי המכביה, משכה יותר מ-450 שחמטאים מ-42 מדינות. מדובר באירוע הבינלאומי הגדול ביותר שנערך בישראל מאז ה-7 באוקטובר והוא הציעה פרסים בסך 45 אלף אירו.

גלריה השחמטאים המנצחים על הפודיום, היום בירושלים ( צילום: באדיבות איגוד השחמט )

ההכרעה הגיעה בסיבוב התשיעי והאחרון, כאשר דובוב וסראנה נפגשו לקרב ישיר על המקום הראשון. אלא שהמתח על הלוח התחלף במהרה בהסכמה: השניים סיימו בתיקו אחרי 11 מסעים בלבד, תוצאה שהבטיחה לשניהם את הכרטיס הנכסף למאסטרס. דובוב, אלוף העולם בשח מהיר לשנת 2021, סיים לבסוף ראשון וסראנה, אלוף אירופה לשעבר ואחד השחמטאים הבולטים בסרביה, דורג שני. במקום השלישי סיים רוסלן פונומריוב האוקראיני עם 11 נקודות.

דובוב וסראנה יזכו כעת להזדמנות להתמודד מול 12 מהשמות הבולטים בשחמט העולמי במסגרת אליפות המאסטרס, שתתקיים בין 23 ל-26 בנובמבר ובה יחולקו פרסים בסך 250 אלף דולר, כולל 101 אלף דולר למנצח - הפרס הגבוה ביותר אי פעם שיחולק בישראל.

דובוב המנצח עם הפרס ( צילום: באדיבות איגוד השחמט )

אגב, אחד הרגעים הבולטים בתחרות נרשם במפגש הישיר בין דובוב הרוסי לאיגור קובלנקו האוקראיני כבר בסיבוב השישי, כאשר השניים לא לחצו ידיים לפני המשחק, על רקע המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אם לא די בכך, קובלנקו אף שירת בצבא האוקראיני עם פרוץ המלחמה ואף קיבל איתו כבוד מנשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי.

באליפות המאסטרס ימתינו לדובוב ופונומריוב יריבים מהשורה הראשונה, בהם ווסלי סו האמריקאי, ארג'ון אריגאיסי ההודי, יאן נפומניאשצ'י הרוסי והנס נימן האמריקאי. לצדם יתמודדו גם חמישה ישראלים: מקסים רודשטיין, יבגני פוסטני, איליה סמירין, יהלי סוקולובסקי ואביטל בורחובסקי.

בגזרת הנשים המנצחת הגדולה היא האריקה דרונובלי מהודו שסיימה במקום הראשון בקרב הנשים, ובמקום ה-24 הכללי. במקום השני אצל הנשים סיימה אלין רוברטס ההולנדית. בקטוריית הנוער עד גיל 18 ניצח אילן שניידר, יהודי-ארגנטינאי ובמקום השני סיים אלירן שילוב רהב.

מנכ"ל איגוד השחמט בישראל, גיל בורוחובסקי, אמר: "אליפות ירושלים הפתוחה סיפקה חגיגת שחמט בינלאומית עם משתתפים מ-42 מדינות ורמה מקצועית גבוהה במיוחד. אנחנו גאים לראות את השחקנים הבכירים מגיעים לירושלים, ומברכים את דניל דובוב ורוסלן פונומריוב על הזכייה. כעת הפנים שלנו לאליפות המאסטרס, שבה יפגשו השחמטאים הישראלים כמה מהשמות הגדולים בעולם".