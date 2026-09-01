בתום עונת מלפפונים גועשת וסוערת, מכבי ת"א תפתח את עונת המשחקים הקרובה (כרגע עדיין בבלגרד) עם רוטציה חדשה שמתבססת על היסודות של העונה שעברה, בתוספת 5 שחקני רכש חדשים. בואו ננסה לנתח את היתרונות והחסרונות בהרכב המסתמן של עודד קטש:

עמדות הגארד: על הנייר, מכבי איבדה את הגו טו גאי שלה – לוני ווקר. אולי זה על חוסר התאמה לסגנון של קטש, אולי זה על האופי, בשורה התחתונה, אין בעל בית. פעם, זה היה ווילבקין, ואז בולדווין. אבל כעת, נדמה שלמכבי אין אף שחקן דומיננטי בעמדת הקלע מזה הרבה זמן.





גלריה קיטון וואלאס ( צילום: AP Photo/David Zalubowski )





נשאלת השאלה כעת, כשהשעון לא לטובתנו וצריך "טו פוט דה בול אין דה סל", או כשההתקפה תקועה, מי לוקח את המושכות? למעשה, אלו נעליים שכל אחד מארבעת הגארדים של הקבוצה יכול למלא בכל ערב נתון. קיטון וואלאס מגיע בעיקר על טיקט הגנתי, הוא גוף גדול ואתלטי שטרם הוכיח את יכולתו בפן ההתקפי. הוא בן 27 ולזכותו עומדות רק שנתיים בקריירה מקצועית באטלנטה. רב הנסתר על הגלוי בגזרתו ועל היכולת שיציג במפעל האירופי, כאשר שאלת ההתאמה נשארה פתוחה – הגבול בין הצלחה מסחררת לכישלון מפואר הוא דק מאוד ולכן מוקדם לנחש. מכבי גם תצטרך לשלם את מחיר החוסר הניסיון שלו ולא בטוח שיש לה את הזמן בשביל זה.

ג'ימי קלארק ואיפה לונדברג הם צמד גארדים איכותי. איפה מביא עימו ניסיון, קליטה, מנהיגות וקור רוח. עם זאת הוא פציע מאוד וקשה לי לראות אותו חוצה את רף ה-30 משחקים. ג'ימי מציג גרף שיפור אדיר מחציון לחציון - חוכמת משחק, אתלטיות ויכולת חדירה ברמה גבוהה. בחציון האחרון של העונה, הוא מסר 4.3 אסיסטים, 1.9 חטיפות, 38.5% משלוש ו-13.4 נקודות למשחק. אין ספק שאם ישמור על המספרים הללו ואף ימשיך במגמת השיפור שלו, מכבי הרוויחה גארד יורוליג מעל ללגיטימי.

הייתי רוצה בעיקר להתמקד בפן ההגנתי כנקודת החוזק של הקו האחורי. קלארק, וואלאס וים מדר הם שחקנים שיכולים לשמור ברמה גבוהה מאוד. קבוצותיו של קטש מעולם לא קיבלו טיקט הגנתי עד העונה הקרובה. השאלה שנשארה פתוחה ואני מאמין שהתשובה תתקבל במהלך העונה, היא מי בעל הבית? מי לוקח את האחריות לידיים כשהמשחק הולך צמוד? מה יקרה כשהפציעה של מדר/איפה תגיע? ג'ונדי ומית עבו לא בטוח יצליחו למלא את החלל הזה.

עמדות הפנים: מכבי עיבתה את עמדות הפנים שלה בקו 5 חדש מהניילונים שעל הנייר נראה ממש טוב אך לדאבוני, רווי ביותר סימני שאלה מאשר סימני קריאה. תחילה, הוא עבה יותר: דניאל תייס, רומן סורקין, ארמנדו בייקוט ושיין האנטר יכולים לשחק בעמדה זו.





בייקוט ( צילום: AP Photo/Mike Stewart )





תייס שחקן מאוד מנוסה, בעל IQ כדורסל גבוה ואפילו שיחק 38 משחקים בעונה האחרונה. אולם הוא אינו נהיה צעיר יותר ובגיל 35, לא בטוח שיוכל לשחק יותר מ-20 דק למשחק. אולי גם לא צריך יותר מזה. הוא יכול להרים שלשה כשצריך, להיות רים פרוטקטור כשיתבקש, לתת הגנה, גלגול והתקפה וכל מה שקטש יחלום. בעיניי, אם הוא יהיה בריא, מכבי התחזקה משמעותית.

בייקוט, סוגייה מעניינת יותר. במכללות, הוא היה אחד הכוכבים הגדולים של UNC, מכונת ריבאונד משומנת, גוף גדול אך אתלטי ושומר טוב לפרקים. אבל בעונה החולפת בפנרבחצ'ה, הן ביורוליג והן בליגה הטורקית, הוא לא הצליח להשתלב. בתחילת העונה עוד קיבל הזדמנויות משאראס, אך לא הביא את הקבלות הנדרשות. ודווקא בקבוצה כמו פנר שהייתה חסרה מאוד בעמדה 5, התקשה. אולי הוא יהיה בינגו מטורף, ואולי הוא לא. למכבי אין סנטר שישמיד טבעות כמו שהיא צריכה. בייקוט, להערכתי לא יהיה אחד כזה. ממה שהציג, IQ הכדורסל שלו יחסית נמוך ומאוד תלוי במי שיתפעל אותו. הלוואי ואני טועה, אבל לא בטוח שהוא מה שמכבי הייתה צריכה. אם הוא יוכל לתת מנוחה לתייס, קצת ריבאונד, חסימה פה ואיזה דאנק עוצמתי, זה לא רע. אבל במיליון דולר לעונה, מכבי הייתה צריכה ללכת על משהו בטוח יותר או אולי מדויק ומשופשף טיפה יותר. אם תייס יפצע, בייקוט יהיה חייב להתעלות ומאוד מעניין יהיה לראות את זה קורה.

עמדות הפורוורד: יש לי כל כך הרבה מחמאות, אני לא יודע מאיפה להתחיל. ג'יילן הורד, בונזי קולסון, אושיי בריסט, גור לביא, רומן, טי-ג'יי ליף - זה חתיכת עמדת כנף. בעיניי, המפתח של מכבי בעונה הקרובה הוא דרך העמדה הזו. הרבה קבוצות יורוליג ובכלל מתבססות היום על עמדת הגארד ופעם על עמדת הסנטר, אם מכבי תשכיל לשחק דרך הכנף, היא תרוויח שילוב נדיר, של ריצה, אתלטיות, הגנה והתקפה. הוורסטיליות מהרכב גבוה לנמוך למאוזן, להרכב שרץ ושומר להרכב שרץ וחודר. מכבי יכולה לעשות הרבה מאוד ולשחק עם החמישייה שלה.

התוספת שעשוייה להביא פיינל פור

מכבי חייבת להוסיף גארד ורסטילי. מצד אחד להוביל כדור, מצד שני לשמש כשלוש. הטיקט המרכזי – pure shotter. וטרן עם ניסיון כך שגם לא יתאכזב מדקות מועטות, יוכל להיכנס ולתת את העבודה שצריך וללכת הבית – כמו נמניה נדוביץ'. קלעי מחונן וחכם, בן 35, שגם בעונה החולפת קלע 6.1 נקודות, 40% מהשלוש ב-13 דקות משחק. התפקיד המרכזי זה שחקן שייתן שקט וביטחון, מנהיג שקט שיוכל לעלות, לתת 2 שלשות ולנצח את המשחק. שחקן שמכיר את הליגה ובעיקר לא יתבאס אם לא ישותף בכל משחק. מאט תומאס גם יכול לענות על הטיקט הזה בעלות נמוכה יותר.

שחקן נוסף בדמות של קלעי טבעי שעולה מהספסל ייתן עומק בעמדות הגארד ועם התעלות של שחקנים כמו בייקוט + וואלאס ומדר, ג'ונדי עוד אולי יעשה פיינל פור לראשונה בצהוב.

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