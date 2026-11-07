נבחרת ישראל בכדוריד רשמה הערב (שבת) את אחד הניצחונות הגדולים בתולדותיה, כשגברה 28:31 על סלובניה בחוץ, והתקרבה בצורה משמעותית להעפלה לאליפות אירופה לראשונה מאז 2002. ישראל פגשה את אחת הנבחרות הטובות ביבשת, אך הייתה טובה ממנה לאורך רוב שלבי המשחק, הציגה לחימה יוצאת דופן והגנה אדירה, והשיגה ניצחון שעשוי להתברר כהיסטורי. גם המאמן דוויד פיסונרו, שההתאחדות והגורמים המקצועיים עשו מאמצים גדולים כדי להשאירו בתפקידו, קיבל מהשחקנים תשובה על הפרקט.

שתי הראשונות בכל בית במוקדמות מעפילות אוטומטית לאליפות אירופה, וכך גם ארבע הנבחרות הטובות ביותר מבין שמונה המסיימות במקום השלישי. אחרי האכזבה מההפסד לצ'כיה, הגיעה ישראל נחושה למשחק וקיבלה הופעה ענקית מדניאל מוסינדי, שסיים עם עשרה שערים ללא החטאה. מוסינדי כבש את ארבעת השערים הראשונים של ישראל והוביל אותה ליתרון 3:4.

נבחרת ישראל בכדוריד ( צילום: הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד )

הנבחרת איבדה במהלך המשחק את השוער הראשון, יהב שמיר, שנפצע, אך קיבלה הופעה גדולה מהקפטן והשוער דן טפר, שסיפק תשע עצירות, הפגין מנהיגות ורשם גם כמה מסירות מצוינות. גם ההגנה, בהובלת תומר בודנהיימר ושניר נציה, עשתה עבודה יוצאת מן הכלל מול יריבה שעל הנייר הייתה עדיפה.

ישראל שמרה על יתרון של שער או שניים, גם כשנאלצה לשחק דקות ארוכות בנחיתות מספרית, אך ירדה להפסקה בפיגור 14:13.

המחצית השנייה כבר הייתה סיפור אחר לגמרי. יואב לומברוזו, הכוכב הגדול של הנבחרת, השווה ל-14:14, ומאותו רגע ישראל לא הביטה לאחור. יונתן דיין ומוסינדי העבירו את היתרון לצד הישראלי, ונציה השלים ריצה של 0:5 בדרך ליתרון 14:18. טפר המשיך להיות מצוין, לומברוזו ומוסינדי היו בלתי עצירים, ושער חשוב של רם טורקניץ קבע 18:22, כרבע שעה לסיום.

הנבחרת לא נבהלה גם כשהסלובנים הגבירו את האגרסיביות וצימקו ל-21:24. דיין כבש שער חשוב, ומוסינדי, בערב ענק, סייע להבטיח את הניצחון שייכנס להיסטוריה של הכדוריד הישראלי.

בחודש מרץ תפגוש ישראל את בוסניה לשני משחקים, בחוץ ובבית, ולאחר מכן תסיים את שלב הבתים בשני משחקי בית מול צ'כיה וסלובניה. בעקבות הניצחון בסלובניה, הנבחרת נמצאת בעמדה מצוינת במאבק על הכרטיס לאליפות אירופה, אך עדיין תצטרך להשלים את המשימה על הפרקט.