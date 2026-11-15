הערב (ראשון, 20:00) יתקיים בהיכל הקרח "בלו אייס ארנה" באשדוד משחק הראווה בין "אגדות ההוקי של רוסיה" נגד "כוכבי ישראל". האירוע מוקדש לציון 35 שנה לחידוש היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לרוסיה, ובו ישתתפו שחקני עבר רוסים, ביניהם גם חבר הפרלמנט הרוסי בהווה, ויאצ'סלב פטיסוב, הנתון תחת סנקציות בינלאומיות.
בעקבות האירוע שלחה שגרירות אוקראינה בישראל מכתב מחאה רשמי לשר התרבות והספורט מיקי (מכלוף) זוהר. במכתב מובעת "דאגה עמוקה" וחוסר הסכמה נמרץ מהאירוע, שלפי השגרירות צפויה בו השתתפות של נציגי הפדרציה הרוסית, ובהם אישים שעשויים להיות כפופים לסנקציות של האיחוד האירופי וארה"ב. השגרירות מזהירה כי רוסיה עלולה לנצל את המשחק כ"כלי לתעמולה פוליטית, לדיפלומטיה ציבורית ולשיקום תדמיתה הבינלאומית".
עוד צוין במכתב כי אירוע המוצג כאירוע ספורט רגיל עלול לשמש "במה לנרטיבים של המדינה הרוסית ולהענקת לגיטימציה לדמויות המזוהות עם הממסד הפוליטי ברוסיה". בשגרירות אף מביעים חשש כי רוסיה תציג את האירוע כהוכחה להכרה בינלאומית, לשחיקת הבידוד שלה או לחזרה ליחסים רגילים, "למרות הפרות מתמשכות של המשפט הבינלאומי". לדבריה, מצב כזה ישדר "מסר מצער ומטריד ביותר", בייחוד לעם האוקראיני.
השגרירות מבקשת מהרשויות הרלוונטיות בישראל לתת את דעתן למספר נושאים, בין היתר: בדיקת המארגנים, התומכים, המשתתפים, מקורות המימון והקשרים האפשריים עם גופים ממלכתיים ברוסיה; בירור זהותם ומעמדם ביחס לסנקציות האיחוד האירופי או ארה"ב; מניעת שימוש באירוע להפצת תעמולה רוסית; הערכת השלכות תדמיתיות ופוליטיות; ובחינת צעדים מתאימים במסגרת החקיקה הישראלית, כדי להבטיח שהאירוע לא יסייע לעקיפת סנקציות, לעסקאות אסורות או לפעילות שנועדה להכשיר את ה"תוקפנות הרוסית".
עוד הוסיפו בשגרירות כי הם מכירים בכך שסנקציות האיחוד האירופי וארה"ב אינן חלות אוטומטית בתחום השיפוט הישראלי.
במשרד התרבות והספורט בחרו שלא להגיב לדברים.