הערב (ראשון, 20:00) יתקיים בהיכל הקרח "בלו אייס ארנה" באשדוד משחק הראווה בין "אגדות ההוקי של רוסיה" נגד "כוכבי ישראל". האירוע מוקדש לציון 35 שנה לחידוש היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לרוסיה, ובו ישתתפו שחקני עבר רוסים, ביניהם גם חבר הפרלמנט הרוסי בהווה, ויאצ'סלב פטיסוב, הנתון תחת סנקציות בינלאומיות.

הערב (ראשון, 20:00) יתקיים בהיכל הקרח "בלו אייס ארנה" באשדוד משחק הראווה בין "אגדות ההוקי של רוסיה" נגד "כוכבי ישראל". האירוע מוקדש לציון 35 שנה לחידוש היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לרוסיה, ובו ישתתפו שחקני עבר רוסים, ביניהם גם חבר הפרלמנט הרוסי בהווה, ויאצ'סלב פטיסוב, הנתון תחת סנקציות בינלאומיות.

הערב (ראשון, 20:00) יתקיים בהיכל הקרח "בלו אייס ארנה" באשדוד משחק הראווה בין "אגדות ההוקי של רוסיה" נגד "כוכבי ישראל". האירוע מוקדש לציון 35 שנה לחידוש היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לרוסיה, ובו ישתתפו שחקני עבר רוסים, ביניהם גם חבר הפרלמנט הרוסי בהווה, ויאצ'סלב פטיסוב, הנתון תחת סנקציות בינלאומיות.

בעקבות האירוע שלחה שגרירות אוקראינה בישראל מכתב מחאה רשמי לשר התרבות והספורט מיקי (מכלוף) זוהר. במכתב מובעת "דאגה עמוקה" וחוסר הסכמה נמרץ מהאירוע, שלפי השגרירות צפויה בו השתתפות של נציגי הפדרציה הרוסית, ובהם אישים שעשויים להיות כפופים לסנקציות של האיחוד האירופי וארה"ב. השגרירות מזהירה כי רוסיה עלולה לנצל את המשחק כ"כלי לתעמולה פוליטית, לדיפלומטיה ציבורית ולשיקום תדמיתה הבינלאומית".

בעקבות האירוע שלחה שגרירות אוקראינה בישראל מכתב מחאה רשמי לשר התרבות והספורט מיקי (מכלוף) זוהר. במכתב מובעת "דאגה עמוקה" וחוסר הסכמה נמרץ מהאירוע, שלפי השגרירות צפויה בו השתתפות של נציגי הפדרציה הרוסית, ובהם אישים שעשויים להיות כפופים לסנקציות של האיחוד האירופי וארה"ב. השגרירות מזהירה כי רוסיה עלולה לנצל את המשחק כ"כלי לתעמולה פוליטית, לדיפלומטיה ציבורית ולשיקום תדמיתה הבינלאומית".

בעקבות האירוע שלחה שגרירות אוקראינה בישראל מכתב מחאה רשמי לשר התרבות והספורט מיקי (מכלוף) זוהר. במכתב מובעת "דאגה עמוקה" וחוסר הסכמה נמרץ מהאירוע, שלפי השגרירות צפויה בו השתתפות של נציגי הפדרציה הרוסית, ובהם אישים שעשויים להיות כפופים לסנקציות של האיחוד האירופי וארה"ב. השגרירות מזהירה כי רוסיה עלולה לנצל את המשחק כ"כלי לתעמולה פוליטית, לדיפלומטיה ציבורית ולשיקום תדמיתה הבינלאומית".