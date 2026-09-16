אחת מתחרויות השחמט הגדולות שנערכו בישראל יוצאת לדרך: אליפות ירושלים הפתוחה בשח מהיר (Jerusalem Open) תיערך ב-17 וב-18 בנובמבר במלון רמדה, במסגרת אירועי המכביה. יותר מ-200 שחמטאים כבר הבטיחו את מקומם בתחרות, שתתקיים זו השנה השלישית ברציפות בבירה ותציע פרסים בסכום כולל של 45 אלף אירו (למעלה מ-150 אלף שקל!).

רשימת המשתתפים צפויה להפוך את ירושלים למוקד משיכה של ממש עבור צמרת השחמט העולמית. בין היתר יגיעו אלופי אירופה המכהנים, רומן דכטיארוב ואנסטסיה הנאטישין, וכן אלופי אירופה עד גיל 20, יהלי סוקולובסקי מישראל ואלין רוברס. אליהם יצטרפו שמות מוכרים נוספים, בהם רוסלן פונומריוב, אלוף העולם לשעבר של פיד"ה, איגור קובלנקו ואלכסיי סראנה.

גלריה רשימת המשתתפים צפויה להפוך את ירושלים למוקד משיכה של ממש עבור צמרת השחמט העולמית ( צילום: האיגוד הישראלי לשחמט )

גם דור העתיד של הענף יהיה שם, עם כמה מהשחקנים הצעירים הבולטים בעולם שמחזיקים בדירוג של יותר מ-2,600 נקודות, בהם דניס לזאביק, איגור סמוננקוב ולאון לוק מנדונקה. בנוסף צפוי להשתתף ארסני נסטורוב, אלוף רוסיה לבוגרים ב-2025. רשימת הזרים הזכאים לתמיכה התמלאה בתוך שבוע, ובאיגוד ממשיכים לקבל בקשות משחקנים מחו"ל. עד עכשיו הבטיחו את בואם שחמטאים מ-30 מדינות והצפי הוא למספר תלת ספרים של שחמטאים מחו"ל.

האירוע מתקיים בהובלת משרד התרבות והספורט והשר מיקי זוהר, עיריית ירושלים וראש העיר משה ליאון, ובשיתוף איגוד השחמט בישראל. באיגוד רואים בתחרות חלק מתנופת ההתפתחות של הענף בארץ, עם אירועים בינלאומיים ותחרויות מקומיות המתקיימות בשורה של מוקדים - מעפולה ועד אילת.

יו"ר איגוד השחמט צביקה ברקאי, שר הספורט מיקי זוהר והמנכ"ל גיל בורוחובסקי ( צילום: איגוד השחמט )

לשני השחמטאים שיסיימו במקומות הראשונים מחכה פרס נוסף מעבר למעטפת הכספית: כרטיס חופשי לאליפות המאסטרס היוקרתית, שתיערך בירושלים בין 23 ל-26 בנובמבר ותכלול את מיטב השחמטאים בעולם.

תחרות שח מהיר היא גרסה קצבית ומרתקת של משחק השחמט, בה המהירות היא גורם מרכזי. כל שחקן יקבל זמן מוגבל מאוד לחשוב על המהלכים שלו והמשחק אטרקטיבי, אגרסיבי וכמובן מהיר יותר.

יו"ר איגוד השחמט בישראל, ד"ר צביקה ברקאי, אמר: "אליפות ירושלים הפתוחה היא הרבה מעבר לתחרות שחמט ברמה הגבוהה ביותר - היא הצהרה ברורה על מקומה של ישראל במפת הספורט העולמית. העובדה שעד כה שחקנים מ-30 מדינות בוחרים להגיע לירושלים ולהתחרות כאן היא הוכחה לכוחו של השחמט לחבר בין אנשים, לחצות גבולות וליצור גשרים של שיתוף פעולה ותקווה".