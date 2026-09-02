אליפות ארה"ב נמשכה הלילה (בין שלישי לרביעי) עם ניצחון מרגש של גאל מונפיס ביום הולדתו ה-40, לצד הופעות מוצלחות של כמה מהשמות הבולטים בטורניר והפתעה ראשונה בטורניר הנשים.

גברים

גאל מונפיס חגג את יום הולדתו ה-40 עם ניצחון 2:6, 6:1, 6:2, 6:0 על אדולפו דניאל ואייחו. הצרפתי, שנמצא בעונתו האחרונה בסבב, האריך בכך את הופעת הפרידה שלו מפלאשינג מדוז ויפגוש בסיבוב הבא את האמריקאי לרנר טיין.

גלריה גאל מונפיס, הלילה ( צילום: AP Photo/Adam Hunger )

מונפיס, מחביבי הקהל הגדולים של שני העשורים האחרונים, הפך לשחקן המבוגר ביותר שמנצח משחק יחידים באליפות ארה"ב מאז ג'ימי קונורס ב-1992. באופן סמלי, גם קונורס רשם את ההישג ביום הולדתו ה-40. אחרי שאיבד את המערכה הראשונה, הצרפתי השתלט לחלוטין על המשחק ואיבד שלושה משחקונים בלבד בשלוש המערכות הבאות.

טיילור פריץ פתח היטב את דרכו בטורניר הביתי עם 3:6, 2:6, 4:6 על בן ארצו דרווין בלאנש. המדורג חמישי פלאביו קובולי נאלץ לעבוד קשה בהרבה, כשחזר מפיגור של שתי מערכות וגבר על פרנסיסקו קומסניה 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 4:6 לאחר קרב שנמשך כארבע שעות.





נשים





קוקו גוף פתחה בהצלחה את ניסיונה לזכות בפעם השנייה באליפות ארה"ב. האמריקאית, המדורגת רביעית בעולם, ניצחה 3:6, 4:6 את זיינפ סונמז הטורקייה בתוך שעה ו-20 דקות. גוף הציגה שיפור ניכר בחבטות ההגשה והצילה שלוש נקודות שבירה במשחקון קריטי במערכה השנייה. מלבד המאבק על תואר גראנד סלאם שלישי בקריירה, היא עדיין מחזיקה בסיכוי לסיים את הטורניר במקום הראשון בעולם.

קוקו גוף ( צילום: Caleb Bowlin/Getty Images )