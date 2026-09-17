אלכסנדר "סשה" זברב זכה השבוע באליפות ארה"ב הפתוחה והשלים זכייה שנייה מדהימה העונה בטורניר גראנד סלאם, כשבתווך הוא רושם גם הופעה בגמר ווימבלדון. הגרמני ביסס את עצמו כצלע השלישית בטופ הטניס העולמי, לצד קרלוס אלקראס ויאניק סינר. אך כדי להגיע למעמד הזה, זברב נאלץ לעבור דרך חתחתים רצופת ספקות לגבי חוסנו המנטלי – מסלול מכשולים שמעטים היו שורדים. עבור הנפיל הגרמני המתנשא לגובה 1.98 מטרים, התברר שאין מכשול בלתי עביר; אפילו העובדה שהוא מתמודד עם מחלת הסוכרת מגיל ארבע, לא הצליחה לעצור אותו בדרך לפסגה.

כבר מגיל צעיר סומן זברב כנער הפלא של הטניס העולמי. בגיל 16 הוא כבר דורג ראשון בעולם לנוער, שנה בלבד לאחר שהגיע לגמר רולאן גארוס ורגע לפני שקטף את תואר אליפות אוסטרליה הפתוחה לנוער – הישגים שהעניקו לו את תואר אלוף העולם הרשמי של הפדרציה הבינלאומית לטניס (ITF). זברב היה ענק בעולם של גמדים: אתלט-על שהגובה העצום שלו לא הפך אותו לגמלוני, אלא למכונת טניס משומנת שמגיעה לכל כדור ומכה בו בעוצמה אדירה. לכן, איש לא הופתע כאשר כבר בגיל 17 הוא פרץ למאייה הראשונה בסבב הבוגרים, ובגיל 20 בלבד כבר טיפס עד למקום השלישי בעולם.





אלכסנדר זברב ( צילום: CHARLY TRIBALLEAU / AFP )





אך כגודל הנסיקה המטאורית, כך היה גם קצב ההתרסקות. זברב נכנס לסבב הבוגרים כשהוא נשלט ביד רמה על ידי פדרר, נדאל וג'וקוביץ' – שלושת הגדולים בהיסטוריה. הגרמני הצעיר סומן כיורשם הבלתי מעורער, אך השלישייה ההיסטורית סירבה להוריד את הרגל מהגז גם בגילים מתקדמים. הווינריות שלהם, בשילוב נטייתו המובהקת לקרוס מולם ברגעים המכריעים, יצרה מחסום מנטלי שבלם את התקדמותו. שלושת הענקים רשמו רצף חסר תקדים של 18 זכיות רצופות בגראנד סלאם בין 2017 ל-2020. כשהרצף הזה סוף סוף נקטע באליפות ארה"ב 2020 – בעקבות היעדרותם של פדרר ונדאל ופסילתו המוקדמת של ג'וקוביץ' – זברב הגיע לגמר כפייבוריט מול דומיניק תים. הוא כבר הוביל בשתי מערכות והיה רחוק שתי נקודות מהתואר, אך השדים התעוררו, הקריסה המנטלית התרחשה, והוא שמט את ההזדמנות הגדולה בחייו.

על מנת להתמודד עם שרשרת האכזבות, זברב וצוות האימון המשפחתי שלו סירבו להתייחס לפן המנטלי והעדיפו להגביר את עצימות האימונים הפיזיים. גם כשנרשמו נקודות אור, תדמית "הלוזר" סירבה להרפות, והאוהדים ראו כיצד ברגעי האמת הלחץ משתק אותו בשגיאות כפולות חוזרות ונשנות. המקרה שמדגיש זאת יותר מכל התרחש דווקא ברגע השיא שלו באותם ימים – הזכייה במדליית הזהב באולימפיאדת טוקיו. זברב הדיח בחצי הגמר את נובאק ג'וקוביץ', שהיה באותה עת בכושר פנטסטי ובעיצומו של רצף ניצחונות משוגע, אך המבקרים מיהרו להקטין את ההישג וציינו שזו הייתה תחרות סטרילית ללא קהל חי ומאתגר.

כשנדמה היה שהגרוע מכל מאחוריו, הגיעה שנת 2022. בחצי גמר הרולאן גארוס מול רפאל נדאל, זברב הציג את הטניס הטוב בחייו בקרב איתנים מורט עצבים. השניים סיפקו טניס ברמה הגבוהה ביותר ולאחר יותר משלוש שעות של משחק מפרך, הם עוד לא הספיקו לסיים אפילו את המערכה השנייה. ברגע הדרמטי הזה, כשהוא מותח את מלך החימר עד לקצה, ספג זברב פציעה מחרידה בקרסול ונלקח מהמגרש בכיסא גלגלים. הליך השיקום הממושך נמתח על פני שבעה חודשים מפרכים, וכאשר סוף סוף חזר למגרשים, הוא גילה שהדפוס הישן מסרב להיעלם. דור ענקים חדש בדמותם של אלקראס וסינר תפס את מקומם של הוותיקים, וזברב מצא את עצמו נחסם שוב ושוב באותה נקודה בדיוק. בגמר הרולאן גארוס 2024 הוא שמט יתרון של 1:2 במערכות מול אלקראס, ובגמר אוסטרליה 2025 קרס בשלוש מערכות מול סינר. הדפוס היה ברור ומייאש: דור הנפילים הישן הוחלף בנפילים חדשים, והמחסום המנטלי נותר בעינו.

נקודת השבר המוחלטת הגיעה בקיץ 2025. לאחר הפסד סנסציוני בסיבוב הראשון בווימבלדון, זברב התייצב מול המיקרופונים שבור ומרוקן, הודה שהוא חווה ריקנות ובדידות עמוקה, ולראשונה בחייו הוריד את האגו והכריז כי החל לקבל עזרה מקצועית מפסיכולוג ספורט.

השילוב בין הכישרון האדיר שלו לטיפול המנטלי הוא שסלל את הדרך לשנת המהפך המטורפת של 2026. הילד שפעם נחנק ברגעי הלחץ הוחלף בשחקן בעל חוסן אכזרי וקר רוח, שלצד המחסום הפסיכולוגי וההתמודדות היומיומית עם מחלת הסוכרת, סירב לתת למשהו לעצור אותו. הוא רשם סגירת מעגל היסטורית כשהניף את הגביע ברולאן גארוס, והשלים זאת השבוע עם תצוגת תכלית בניו יורק. רמת הפוקוס שלו בגמר מול בן שלטון הייתה כה קיצונית ומאולחשת מרעשי רקע, עד שברגע הניצחון זברב בכלל לא קלט שהמשחק נגמר והחל ללכת לכיוון הקו האחורי, לפני שהבין שהתואר שלו.

במשך שנתיים, עולם הטניס התרגל לדו-קרב בלעדי בין סינר לאלקראס. כעת, עם שתי זכיות גראנד סלאם באותה העונה, זברב הפך את הזוגיות הזו למשולש. האם מדובר במשולש שווה צלעות? ימים יגידו. בעוד ששני הצעירים הניפו גביעים תוך שהם מנצחים זה את זה, זברב מצא את הדרך לפסגה במסלול עוקף, כשהוא מנצל חלונות הגרלה, פציעות ומזג אוויר מטורף ומכניע את דור העתיד האחר. יחד עם זאת, מי שצפה בו בטורנירים הללו למד שזברב בא לנצח, והוא לא מרכין ראש יותר בפני אף אחד. הוא אומנם מדורג כעת במקום השני בעולם בין סינר לאלקראס, אך הוא עדיין צריך להוכיח שהוא יכול להכניע את שניהם במשחק גמר. זה אולי לא משולש שווה צלעות מושלם, אבל זברב הוכיח שהקודקוד שלו חזק, יציב ובלתי שביר – תרתי משמע.

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