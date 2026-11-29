ב־NBA אוהבים לדבר על בנייה לטווח ארוך, פיתוח צעירים והעברת הלפיד לדור הבא. אבל בלוס אנג'לס קליפרס, לפחות כרגע, הסיפור קצת שונה. בזמן שקבוצות אחרות מנסות לגלות את הכוכב הבא שלהן, נראה שהקליפרס עסוקים בעיקר בהצגת הסחורה לקראת סגירת חלון הטריידים ב־11 בפברואר.

על פי דיווח של העיתונאי מארק שטיין, הבחירה של הקליפרס להעניק מקום בחמישייה לשחקנים כמו דריק ג'ונס ג'וניור, ברוק לופז, רוי האצ'ימורה ומקס סטרוס נועדה לעורר עניין בקרב קבוצות שעשויות לרצות לצרף אותם. שטיין ציין כי בליגה מעריכים שהקליפרס יהיו מהמועדונים הפעילים בשוק הטריידים בכל הנוגע לשחרור שחקנים. חשוב להדגיש כי מדובר בהערכות, והמועדון עצמו לא אישר תוכנית כזו.

לנארד ( צילום: AP Photo/Jae C. Hong )

גם מבחינה כלכלית מדובר בשחקנים שעשויים להיות אטרקטיביים. ג'ונס ג'וניור משתכר כ־10.5 מיליון דולר בעונה, לופז כ־9.2 מיליון, סטרוס כ־16.7 מיליון וקריס דאן כ־5.7 מיליון. ארבעתם נמצאים בעונה האחרונה בחוזיהם, כך שקבוצה שתצרף אותם לא תידרש להתחייב כלפיהם לטווח ארוך. האצ'ימורה, שחתם בקיץ על חוזה לשנתיים בהיקף של 28 מיליון דולר, מחזיק בחוזה שבו האופציה לעונה השנייה נתונה בידי הקבוצה. גם היכולת על הפרקט עשויה לסייע: לופז בן ה־38, למשל, מעמיד ממוצעים של 14.6 נקודות ב־24.2 דקות למשחק.

השאלה המתבקשת היא מה קורה בינתיים עם הצעירים, ובראשם קיטון ווגלר, הבחירה החמישית בדראפט האחרון, וקובי סנדרס. הם אמנם מקבלים דקות משחק, אבל הוותיקים זוכים לעדיפות בחמישייה. אם המטרה היא להעלות את ערכם של האחרונים לקראת טרייד, אפשר להבין את ההיגיון במהלך. מצד שני, קשה לבנות קבוצה תחרותית בלי לתת לדור הבא הזדמנות אמיתית להתפתח. מה גם שהקליפרס סופרים כבר שישה הפסדים רצופים, מחזיקים במאזן של ארבעה ניצחונות מול 14 הפסדים, והסיכויים שלהם להגיע לפלייאוף לא נראים מבטיחים.

כדי להבין מדוע הקליפרס מחפשים נכסים בכל מקום, צריך לחזור לפרשת קוואי לאונרד. אחרי חקירה שנמשכה כמעט שנה, קבעה ה־NBA כי המועדון פעל ליצירת מקורות הכנסה נוספים עבור הכוכב באמצעות ארבע חברות שקיימו איתו קשרים עסקיים, תוך הפרת חוקי תקרת השכר. הפרשה התפוצצה בעקבות חשיפת חוזה פרסום בהיקף של 28 מיליון דולר בין לאונרד לחברת אספיריישן, שבה השקיע גם הבעלים סטיב באלמר כ־50 מיליון דולר. באלמר טען כי היה קורבן להונאה ולא שותף לה.

ב־2 בספטמבר הודיעה הליגה על עונש חריג בחומרתו: הקליפרס איבדו חמש בחירות סיבוב ראשון בדראפט, אחת בכל שנה בין 2029 ל־2033, ונקנסו ב־30 מיליון דולר. באלמר הושעה לשנה מכל פעילות בליגה ובמועדון, לאונרד נקנס ב־700 אלף דולר, נשיאת הפעילות העסקית ג'יליאן זוקר הושעתה לשנה ונשיא הפעילות הכדורסלנית לורנס פרנק הושעה לחצי שנה. הקליפרס הביעו את הסתייגותם מממצאי החקירה.

הטרייד של לאונרד, שסוכם עוד בקיץ ועוכב בעקבות החקירה, יצא בסופו של דבר לפועל ב־14 בספטמבר. הכוכב חזר לטורונטו, ובתמורה קיבלו הקליפרס את ברנדון אינגרם, גריידי דיק, שתי בחירות סיבוב ראשון לא מוגנות של הראפטורס ב־2031 וב־2033, זכות להחלפת בחירות ב־2027 ושתי בחירות סיבוב שני. זו תמורה משמעותית, אבל לא כזו שפותרת את הבעיה.

הקליפרס אמנם לא איבדו את כל בחירות הדראפט העתידיות שלהם, אבל בעקבות העונש ועסקאות שביצעו בעבר, אין להם שליטה מלאה בבחירות הסיבוב הראשון המקוריות שלהם עד 2034. בחירת 2027 כפופה לזכות החלפה של אוקלהומה סיטי, בחירת 2028 שייכת לפילדלפיה, וב־2029 יש לסיקסרס זכות החלפה בכפוף להגנות שנקבעו בעסקה.

ויש גם מכשול נוסף: לפי כלל סטפיאן, קבוצה אינה רשאית לבצע עסקה שתותיר אותה ללא בחירות סיבוב ראשון בשתי שנות דראפט עתידיות רצופות. אם הכלל יחול גם על הבחירות שנשללו במסגרת העונש, הוא יגביל עוד יותר את מרחב התמרון של המועדון.

במילים אחרות, הדרך המסורתית לבנייה מחדש באמצעות הדראפט הפכה עבור הקליפרס למורכבת במיוחד. הם לא יכולים פשוט לפרק את הסגל, לצבור הפסדים ולצפות לקבל בתמורה בחירות גבוהות. במצב כזה, שחקנים ותיקים עם חוזים אטרקטיביים הם אחד הכלים המרכזיים שנותרו להנהלה כדי לשנות את פני הקבוצה. גם אם התמורה תהיה בעיקר בחירות סיבוב שני, כפי שמעריך שטיין, ייתכן שזה עדיין שווה את המאמץ.

וכאן חוזרים לג'ונס ג'וניור, לופז, סטרוס, דאן והאצ'ימורה. אם הקליפרס יצליחו לנצל את היכולת של הוותיקים כדי לקבל בתמורה כישרונות צעירים, בחירות דראפט או גמישות כלכלית, זה עשוי להיות אחד המהלכים החשובים ביותר שלהם העונה.

נותרה רק שאלה אחת: האם הקליפרס עדיין מנסים לנצח עכשיו, או שהם כבר מבינים שהעתיד חשוב יותר מההווה? בפברואר נקבל כנראה תשובה. עד אז, הצעירים יצטרכו לחכות להזדמנות שלהם, והוותיקים ימשיכו לקבל את הבמה. אולי העולם באמת שייך לצעירים, אבל בלוס אנג'לס, אחרי פרשת קוואי והעונש של אדם סילבר, נראה שהעתיד הפך למוצר שהמועדון מנסה לקנות בחזרה.