בתו של המאמן האולימפי, גור שטיינברג, נמצאת בכושר מצוין. בגיל 20 בלבד, ושנתיים לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, היא סיימה במקום הראשון בשישה מתוך שמונת השיוטים הראשונים באליפות העולם, פעם נוספת במקום השני, וגם בשני השיוטים ש"נזרקים" רשמה תוצאות גבוהות - מקום שביעי ומקום תשיעי.

בתו של המאמן האולימפי, גור שטיינברג, נמצאת בכושר מצוין. בגיל 20 בלבד, ושנתיים לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, היא סיימה במקום הראשון בשישה מתוך שמונת השיוטים הראשונים באליפות העולם, פעם נוספת במקום השני, וגם בשני השיוטים ש"נזרקים" רשמה תוצאות גבוהות - מקום שביעי ומקום תשיעי.

בתו של המאמן האולימפי, גור שטיינברג, נמצאת בכושר מצוין. בגיל 20 בלבד, ושנתיים לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, היא סיימה במקום הראשון בשישה מתוך שמונת השיוטים הראשונים באליפות העולם, פעם נוספת במקום השני, וגם בשני השיוטים ש"נזרקים" רשמה תוצאות גבוהות - מקום שביעי ומקום תשיעי.

שטיינברג מדורגת במקום הראשון בפער ניכר מיתר יריבותיה באליפות העולם. נותרו עוד שני ימי שיוטים, ובשבת יתקיים שיוט המדליות. אם תסיים במקום הראשון, היא תעלה ישירות לגמר ובכך תבטיח לעצמה מדליה.

שטיינברג מדורגת במקום הראשון בפער ניכר מיתר יריבותיה באליפות העולם. נותרו עוד שני ימי שיוטים, ובשבת יתקיים שיוט המדליות. אם תסיים במקום הראשון, היא תעלה ישירות לגמר ובכך תבטיח לעצמה מדליה.

שטיינברג מדורגת במקום הראשון בפער ניכר מיתר יריבותיה באליפות העולם. נותרו עוד שני ימי שיוטים, ובשבת יתקיים שיוט המדליות. אם תסיים במקום הראשון, היא תעלה ישירות לגמר ובכך תבטיח לעצמה מדליה.