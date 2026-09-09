אלופת אירופה וסגנית אלופת העולם, תמר שטיינברג, שהפכה לאחת הגולשות הבולטות בדגם הפויל האולימפי, מככבת בשמונת השיוטים הראשונים של אליפות העולם הנערכת באתר האולימפי ממשחקי לונדון, בווימות'.
בתו של המאמן האולימפי, גור שטיינברג, נמצאת בכושר מצוין. בגיל 20 בלבד, ושנתיים לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, היא סיימה במקום הראשון בשישה מתוך שמונת השיוטים הראשונים באליפות העולם, פעם נוספת במקום השני, וגם בשני השיוטים ש"נזרקים" רשמה תוצאות גבוהות - מקום שביעי ומקום תשיעי.
שטיינברג מדורגת במקום הראשון בפער ניכר מיתר יריבותיה באליפות העולם. נותרו עוד שני ימי שיוטים, ובשבת יתקיים שיוט המדליות. אם תסיים במקום הראשון, היא תעלה ישירות לגמר ובכך תבטיח לעצמה מדליה.
שטיינברג צברה עד כה שש נקודות שליליות בלבד. במקום השני מדורגת האוסטרלית סטלה בילגר עם 24 נקודות, במקום השלישי איסליי ווטסון עם 28, ואחריה האגדה המקומית אמה ווילסון עם 33. שחר טיבי מדורגת במקום השישי עם 35 נקודות שליליות, בעוד סגנית האלופה האולימפית שרון קנטור נמצאת במקום השמיני עם 46.
גם בנבחרת הגברים שני הגולשים הבכירים מציגים תחרות מוצלחת. יואב עומר מדורג במקום הרביעי עם 18 נקודות שליליות, כשבמקום הראשון נמצא האמריקני נוח ליונס עם 11. הצרפתי ניקולאס וההולנדי גוייה ואופזילנד ואן-לוק מדורגים אחריו עם 16 נקודות.
האלוף האולימפי הישראלי, תום ראובני, נמצא במקום החמישי עם 20 נקודות שליליות.