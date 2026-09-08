הרשימה ארוכה ומיתולוגית: נבחרות הכדורגל של הולנד, בעיקר בשנות השבעים, באפלו בילס, יוטה ג'אז, ריימונד "פופו" פולידור, פרנקי פרדריקס, ג'ימי ווייט. קבוצות ואינדיבידואלים אגדיים שהגיעו מילימטרים מהארץ המובטחת, ולא הצליחו לעשות את הצעד האחרון.

רק ש"מי זוכר את הסגן של בר כוכבא" הוא מושג שלא ממש תופס בספורט. הנבחרת של הולנד ב־1974 השפיעה הרבה יותר על הכדורגל העולמי מאשר גרמניה שניצחה אותה בגמר, לא הרבה אנשים יכולים לומר בצורה אוטומטית מי היו הקבוצות שניצחו את באפלו ארבע פעמים בסופרבול, אבל על הלוזריות של באפלו עשו סרטים דוקומנטריים. הסופרסטארים של יוטה, ג'ון סטוקטון וקרל מאלון, היו האנטגוניסטים המושלמים לריקוד האחרון של מייקל ג'ורדן והבולס בשלהי שנות התשעים.

אבל עמנואל קראליס היווני הוא סגן מסוג אחר. הוא ספורטאי־על בקפיצה במוט. עם קפיצה של 6.17 מטר במארס, שיפור מדהים של תשעה סנטימטר לשיאו האישי הקודם, הוא עבר את מושא הערצתו סרגיי בובקה (ואת רנו לאבילני) וקבע את התוצאה השניה בטיבה בהיסטוריה. הוא כוכב ראשי בדור הזהב של הענף, ועדיין, הוא נכנס לכל תחרות כשהוא יודע מראש. הוא מתחרה על הסגנות, במקרה הטוב. ככה זה כשאתה נולד באותו הדור עם ארמנד דופלנטיס השוודי, מחזיק השיא העולמי עם תוצאה דמיונית של 6.31 מטר.

גלריה מסוג אחר. עמנואל קראליס ( צילום: REUTERS/Issei Kato )

קפץ מעל הגזענות

קראליס נולד ב־1999 באתונה למשפחה ספורטיבית. אמו האוגנדית שרה הייתה קופצת לרוחק, אביו מתחרה בקרב עשר. הם התאהבו באימונים. אחותו התאומה אנג'ליקי הפכה למתחרה בקרב שבע. בגיל ארבע הוא היה ביציעים של תחרויות האתלטיקה של אולימפיאדת אתונה והתאהב. אביו ניסה לשכנע אותו ללכת בעקבותיו ולהתחרות בקרב עשר. קראליס הסכים. האב התרכז קודם כל בלימוד מקצועות הטכניקה. קפיצה במוט כשלב ראשון. לא היה שלב שני.

קראליס לא היה צריך בראשית הקריירה להתגבר על הטכניקה, הגבהים, הפציעות או המתחרים, אלא עם משהו גרוע הרבה יותר: הגזענות המטונפת ביוון כלפי אנשים שחורים. זה קרה בבית הספר שבו למד, זה קרה ברחובות, בגני המשחקים. וזה קרה ביתר שאת בעולם האתלטיקה. שם הוא היה מושא ללעג בפיהם של חבריו לאימונים ובעיקר המאמנים. אלו טוענים כי שחורים לא נולדו בשביל לקפוץ במוט. קראליס שוקע בדיכאון, אבל הוא מבין שיש לו רק דרך אחת לשבור את מעגל הרעל הזה: להראות לכולם ששחורים כן קופצים במוט.להפוך לאחד הטובים בעולם, להביא גאווה ומדליות ליוון. במקום נער שלועגים ועולבים בו בגלל צבע עורו, הוא יהפוך למושא להערצה.

בספטמבר 1999, אמו של קראליס מאושפזת בבית החולים בגלל סיבוכים בהריון של התאומים. באותו חודש מתרחשת באתונה רעידת אדמה קטלנית. ב־20 באוקטובר התאומים נולדים בריאים. בינתיים, בלפאייט, לואיזיאנה, מהגרת משוודיה שמתחרה בקרב־7 נפגשת במתחם האימונים של האוניברסיטה עם קופץ במוט. בנובמבר 1999, שניהם מביאים לעולם את ארמנד דופלנטיס.

ארמנד דופלנטיס ( צילום: Sona Maleterova/Getty Images )

שבר את הקרח

יש שני דברים המייחדים את הקריירה של קראליס: הוא מתחמם וקופץ לצלילי הסירטאקי, המוזיקה שהלחין מיקיס תיאודוראקיס ל"זורבה היווני", והפכה להמנון הלא רשמי של יוון, ודירוג כמעט קבוע במקום השני. לאיפה שקראליס לא מסתכל, הוא רואה את הגב של דופלנטיס.

דופלנטיס הוא האויב של קלאריס, האתלט היחיד שעומד בינו לבין תהילת עולם אמיתית, אבל אי־אפשר לדעת על זה מההתנהגות של קראליס: הוא מעודד את דופלנטיס, מחבק אותו אחרי שהוא שובר שיאים, שמח בהישגיו. קראליס יודע שדופלנטיס הוא לא בר הגעה, שהוא נמצא על אולימפוס אחר. לקראליס ולעוד קופצים בדור הזהב של הענף ברור כי בלעדיו הם לא היו מגיעים להישגים הנוכחיים שלהם. המצוינות שלו דוחפת אותם קבוע, בכל תחרות.

ועדיין, יש עצב ששזור באמירה של אתלט מהצמרת העולמית שאומר ש"אפילו אם אני אשבור את השיא העולמי, אני עדיין לא אזכה בזהב", כפי שאמר קראליס בשבוע שעבר לפני תחרות היהלום בבריסל. בחימום שלפני, דופלנטיס מרגיש גירוי במפשעה ועייפות כללית ומחליט לפרוש. קראליס ניגש לנחם ולחבק אותו.

לקראליס מספיקה קפיצה של 5.92 כדי לזכות בזהב הראשון שלו בתחריות היהלום. הוא מעלה את הרף ל־6.12. שיא תחרות. השיא שקבע ההוא, דופלנטיס. הסירטאקי מרעיד את האולם. קראליס רץ, נועץ את המוט, ומשאיר לרף אוויר. שלושים אלף דולר בונוס, מדליית זהב ראשונה, והוא השאיר את השוודי מאחור.