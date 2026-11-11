ערב של כדורגל וזיכרון נערך ברמלה, כשנבחרת יוניטי זכתה בטורניר ההנצחה לזכר עזרא טרונך ז"ל לאחר שגברה 1:3 על צעירי מ.ס. רמלה. מאות צופים הגיעו למשחק, שנערך בשיפוטו של השופט הבינלאומי לשעבר אייל צור, כדי לחלוק כבוד לטרונך ולתמוך בבני משפחתו.
יוניטי ניצחה בזכות צמד של איתי "בובו" אשכנזי ושער נוסף של רום ענו. בסיום ההתמודדות הוענק גביע הטורניר לקפטן דניאל בן חיים, שהניף אותו לעיני בני משפחתו וחבריו של עזרא.
במרכז הערב עמד זכרו של טרונך, שהלך לעולמו בגיל 30 לאחר מאבק במחלת הסרטן. הוא היה כדורגלן מצטיין ופעיל חברתי, ודמות מוכרת ואהובה ברמלה. אהבתו לכדורגל, מעורבותו בקהילה וקשריו החברתיים הענפים חיברו אותו לרבים מתושבי העיר.
בטקס ההנצחה השתתפו הוריו, בת שבע ומולגטה טרונך, אחיו ובני משפחתו, לצד מאות חברים ומכרים. חלקם הגיעו במיוחד מרחבי הארץ כדי להנציח את זכרו באמצעות המשחק שאהב. באירוע נכחו גם בכירים מעיריית רמלה, שהצטרפו למשפחה, לחברים ולשחקנים בערב שבו הכדורגל היה הזדמנות להתכנס, לזכור ולכבד את עזרא.