ערב של כדורגל וזיכרון נערך ברמלה, כשנבחרת יוניטי זכתה בטורניר ההנצחה לזכר עזרא טרונך ז"ל לאחר שגברה 1:3 על צעירי מ.ס. רמלה. מאות צופים הגיעו למשחק, שנערך בשיפוטו של השופט הבינלאומי לשעבר אייל צור, כדי לחלוק כבוד לטרונך ולתמוך בבני משפחתו.

יוניטי ניצחה בזכות צמד של איתי "בובו" אשכנזי ושער נוסף של רום ענו. בסיום ההתמודדות הוענק גביע הטורניר לקפטן דניאל בן חיים, שהניף אותו לעיני בני משפחתו וחבריו של עזרא.

גלריה הטורניר לזכרו של עזרא טרונך ( צילום: ליאור טרונך )

הטורניר לזכרו של עזרא טרונך ( צילום: ליאור טרונך )

במרכז הערב עמד זכרו של טרונך, שהלך לעולמו בגיל 30 לאחר מאבק במחלת הסרטן. הוא היה כדורגלן מצטיין ופעיל חברתי, ודמות מוכרת ואהובה ברמלה. אהבתו לכדורגל, מעורבותו בקהילה וקשריו החברתיים הענפים חיברו אותו לרבים מתושבי העיר.