שתיים מהטניסאיות הטובות בעולם נפגשות בשעה זו לקרב מסקרן במיוחד בגמר אליפות ארה"ב: ארינה סבאלנקה (1 בעולם) וילנה ריבאקינה (2 בעולם) נאבקות על התואר האחרון של עונת הגראנד סלאם, במפגש שמפגיש בין שתי השחקניות הבולטות ביותר על המגרשים הקשים בשנים האחרונות.

שתיים מהטניסאיות הטובות בעולם נפגשות בשעה זו לקרב מסקרן במיוחד בגמר אליפות ארה"ב: ארינה סבאלנקה (1 בעולם) וילנה ריבאקינה (2 בעולם) נאבקות על התואר האחרון של עונת הגראנד סלאם, במפגש שמפגיש בין שתי השחקניות הבולטות ביותר על המגרשים הקשים בשנים האחרונות.

שתיים מהטניסאיות הטובות בעולם נפגשות בשעה זו לקרב מסקרן במיוחד בגמר אליפות ארה"ב: ארינה סבאלנקה (1 בעולם) וילנה ריבאקינה (2 בעולם) נאבקות על התואר האחרון של עונת הגראנד סלאם, במפגש שמפגיש בין שתי השחקניות הבולטות ביותר על המגרשים הקשים בשנים האחרונות.

סבאלנקה העפילה לגמר בניו יורק בפעם הרביעית ברציפות, לאחר שגברה בחצי הגמר 5:7, 2:6 על ג'סיקה פגולה בתוך שעה ו-20 דקות. המדורגת הבכירה האריכה בכך את רצף הניצחונות שלה באליפות ארה"ב ל-19 והפכה לראשונה בעידן הפתוח שמעפילה לשמונה גמרי גראנד סלאם רצופים על משטח קשה. הבלארוסית מגיעה בכושר נהדר, אחרי עונה שבה זכתה בבריסביין, אינדיאן וולס ומיאמי. ברוב משחקיה בטורניר הנוכחי היא לא איבדה מערכה, ורק מול לינדה נוסקובה נזקקה לשובר שוויון במערכה המכרעת.

סבאלנקה העפילה לגמר בניו יורק בפעם הרביעית ברציפות, לאחר שגברה בחצי הגמר 5:7, 2:6 על ג'סיקה פגולה בתוך שעה ו-20 דקות. המדורגת הבכירה האריכה בכך את רצף הניצחונות שלה באליפות ארה"ב ל-19 והפכה לראשונה בעידן הפתוח שמעפילה לשמונה גמרי גראנד סלאם רצופים על משטח קשה. הבלארוסית מגיעה בכושר נהדר, אחרי עונה שבה זכתה בבריסביין, אינדיאן וולס ומיאמי. ברוב משחקיה בטורניר הנוכחי היא לא איבדה מערכה, ורק מול לינדה נוסקובה נזקקה לשובר שוויון במערכה המכרעת.

סבאלנקה העפילה לגמר בניו יורק בפעם הרביעית ברציפות, לאחר שגברה בחצי הגמר 5:7, 2:6 על ג'סיקה פגולה בתוך שעה ו-20 דקות. המדורגת הבכירה האריכה בכך את רצף הניצחונות שלה באליפות ארה"ב ל-19 והפכה לראשונה בעידן הפתוח שמעפילה לשמונה גמרי גראנד סלאם רצופים על משטח קשה. הבלארוסית מגיעה בכושר נהדר, אחרי עונה שבה זכתה בבריסביין, אינדיאן וולס ומיאמי. ברוב משחקיה בטורניר הנוכחי היא לא איבדה מערכה, ורק מול לינדה נוסקובה נזקקה לשובר שוויון במערכה המכרעת.

מנגד, ריבאקינה העפילה לגמר אחרי מהפך מרשים מול קוקו גוף, עליה גברה 6:3, 4:6, 4:6 באצטדיון ארתור אש. הקזחית, שמעולם לא הגיעה לפני השנה לשלבים המאוחרים באמת בניו יורק, כבר הדיחה בדרך גם את נאומי אוסקה וצ'ינוון ז'נג.

מנגד, ריבאקינה העפילה לגמר אחרי מהפך מרשים מול קוקו גוף, עליה גברה 6:3, 4:6, 4:6 באצטדיון ארתור אש. הקזחית, שמעולם לא הגיעה לפני השנה לשלבים המאוחרים באמת בניו יורק, כבר הדיחה בדרך גם את נאומי אוסקה וצ'ינוון ז'נג.

מנגד, ריבאקינה העפילה לגמר אחרי מהפך מרשים מול קוקו גוף, עליה גברה 6:3, 4:6, 4:6 באצטדיון ארתור אש. הקזחית, שמעולם לא הגיעה לפני השנה לשלבים המאוחרים באמת בניו יורק, כבר הדיחה בדרך גם את נאומי אוסקה וצ'ינוון ז'נג.

גם עבור ריבאקינה מדובר בעונה אדירה. היא זכתה השנה באליפות אוסטרליה והגיעה גם לגמרים באינדיאן וולס ובטורונטו. בעקבות הריצה שלה בניו יורק היא תעלה לפסגת הדירוג העולמי, גם אם תפסיד היום.

גם עבור ריבאקינה מדובר בעונה אדירה. היא זכתה השנה באליפות אוסטרליה והגיעה גם לגמרים באינדיאן וולס ובטורונטו. בעקבות הריצה שלה בניו יורק היא תעלה לפסגת הדירוג העולמי, גם אם תפסיד היום.

גם עבור ריבאקינה מדובר בעונה אדירה. היא זכתה השנה באליפות אוסטרליה והגיעה גם לגמרים באינדיאן וולס ובטורונטו. בעקבות הריצה שלה בניו יורק היא תעלה לפסגת הדירוג העולמי, גם אם תפסיד היום.

מאזן המפגשים בין השתיים עומד על 7:10 לטובת סבאלנקה, אך דווקא בגמרים היתרון שייך לריבאקינה, שניצחה בארבעה מתוך ששת משחקי הגמר ביניהן, כולל בגמר אליפות אוסטרליה מוקדם יותר השנה. סבאלנקה נקמה בה בהמשך עם ניצחונות באינדיאן וולס ובמיאמי.

מאזן המפגשים בין השתיים עומד על 7:10 לטובת סבאלנקה, אך דווקא בגמרים היתרון שייך לריבאקינה, שניצחה בארבעה מתוך ששת משחקי הגמר ביניהן, כולל בגמר אליפות אוסטרליה מוקדם יותר השנה. סבאלנקה נקמה בה בהמשך עם ניצחונות באינדיאן וולס ובמיאמי.

מאזן המפגשים בין השתיים עומד על 7:10 לטובת סבאלנקה, אך דווקא בגמרים היתרון שייך לריבאקינה, שניצחה בארבעה מתוך ששת משחקי הגמר ביניהן, כולל בגמר אליפות אוסטרליה מוקדם יותר השנה. סבאלנקה נקמה בה בהמשך עם ניצחונות באינדיאן וולס ובמיאמי.

סבאלנקה מחזיקה במאזן 4:4 בגמרי גראנד סלאם בקריירה, בעוד ריבאקינה ניצחה בשניים משלושת הגמרים הגדולים שבהם השתתפה. אם תנצח גם הערב, היא תהפוך לאחת הבודדות בשני העשורים האחרונים שזוכות באותה שנה גם באליפות אוסטרליה וגם באליפות ארה"ב.

סבאלנקה מחזיקה במאזן 4:4 בגמרי גראנד סלאם בקריירה, בעוד ריבאקינה ניצחה בשניים משלושת הגמרים הגדולים שבהם השתתפה. אם תנצח גם הערב, היא תהפוך לאחת הבודדות בשני העשורים האחרונים שזוכות באותה שנה גם באליפות אוסטרליה וגם באליפות ארה"ב.

סבאלנקה מחזיקה במאזן 4:4 בגמרי גראנד סלאם בקריירה, בעוד ריבאקינה ניצחה בשניים משלושת הגמרים הגדולים שבהם השתתפה. אם תנצח גם הערב, היא תהפוך לאחת הבודדות בשני העשורים האחרונים שזוכות באותה שנה גם באליפות אוסטרליה וגם באליפות ארה"ב.