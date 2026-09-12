שתיים מהטניסאיות הטובות בעולם נפגשות בשעה זו לקרב מסקרן במיוחד בגמר אליפות ארה"ב: ארינה סבאלנקה (1 בעולם) וילנה ריבאקינה (2 בעולם) נאבקות על התואר האחרון של עונת הגראנד סלאם, במפגש שמפגיש בין שתי השחקניות הבולטות ביותר על המגרשים הקשים בשנים האחרונות.
סבאלנקה העפילה לגמר בניו יורק בפעם הרביעית ברציפות, לאחר שגברה בחצי הגמר 5:7, 2:6 על ג'סיקה פגולה בתוך שעה ו-20 דקות. המדורגת הבכירה האריכה בכך את רצף הניצחונות שלה באליפות ארה"ב ל-19 והפכה לראשונה בעידן הפתוח שמעפילה לשמונה גמרי גראנד סלאם רצופים על משטח קשה. הבלארוסית מגיעה בכושר נהדר, אחרי עונה שבה זכתה בבריסביין, אינדיאן וולס ומיאמי. ברוב משחקיה בטורניר הנוכחי היא לא איבדה מערכה, ורק מול לינדה נוסקובה נזקקה לשובר שוויון במערכה המכרעת.
מנגד, ריבאקינה העפילה לגמר אחרי מהפך מרשים מול קוקו גוף, עליה גברה 6:3, 4:6, 4:6 באצטדיון ארתור אש. הקזחית, שמעולם לא הגיעה לפני השנה לשלבים המאוחרים באמת בניו יורק, כבר הדיחה בדרך גם את נאומי אוסקה וצ'ינוון ז'נג.
גם עבור ריבאקינה מדובר בעונה אדירה. היא זכתה השנה באליפות אוסטרליה והגיעה גם לגמרים באינדיאן וולס ובטורונטו. בעקבות הריצה שלה בניו יורק היא תעלה לפסגת הדירוג העולמי, גם אם תפסיד היום.
מאזן המפגשים בין השתיים עומד על 7:10 לטובת סבאלנקה, אך דווקא בגמרים היתרון שייך לריבאקינה, שניצחה בארבעה מתוך ששת משחקי הגמר ביניהן, כולל בגמר אליפות אוסטרליה מוקדם יותר השנה. סבאלנקה נקמה בה בהמשך עם ניצחונות באינדיאן וולס ובמיאמי.
סבאלנקה מחזיקה במאזן 4:4 בגמרי גראנד סלאם בקריירה, בעוד ריבאקינה ניצחה בשניים משלושת הגמרים הגדולים שבהם השתתפה. אם תנצח גם הערב, היא תהפוך לאחת הבודדות בשני העשורים האחרונים שזוכות באותה שנה גם באליפות אוסטרליה וגם באליפות ארה"ב.
מהלך המשחק
מערכה ראשונה
סבאלנקה פתחה עם הגשה עוצמתית שריבאקינה החזירה החוצה, אך הקזחית הגיבה מיד עם בקהנד נהדר לאורך הקו בדרך ל-15:15. ההגשה הראשונה שוב סייעה לבלארוסית לעלות ליתרון, לפני שריבאקינה איזנה ל-30:30 עם בקהנד אלכסוני. לאחר החזרה של ריבאקינה שיצאה החוצה, סבאלנקה השלימה את השמירה על ההגשה עם דרופ-שוט נפלא.
1:1 במערכה הראשונה: סבאלנקה שלחה כדור פור-הנד לרשת, וריבאקינה המשיכה עם חבטת כף יד אלכסונית ועוצמתית בדרך ל-0:30. הבלארוסית החזירה בקהנד ארוך, וריבאקינה השלימה משחקון הגשה חלק על האפס בעזרת הגשה חזקה. כבר אחרי שני משחקונים, השתיים מציגות טניס ברמה גבוהה.
2:1 לסבאלנקה: ריבאקינה השיגה שתי נקודות שבירה אחרי ווינר נהדר בבקהנד, אך הבלארוסית הצילה את שתיהן – את השנייה בעזרת כדור שפגע ברשת ונחת בצד הנכון. שגיאה כפולה העניקה לקזחית הזדמנות נוספת, אבל סבאלנקה שוב עמדה בלחץ, סגרה את הנקודה ליד הרשת ובהמשך השלימה משחקון קשה במיוחד עם אייס. שלוש נקודות שבירה הוחמצו על ידי ריבאקינה.
2:2 במערכה הראשונה: סבאלנקה עלתה ל-15:30, אך ריבאקינה הגיבה עם שני אייסים רצופים והשלימה את המשחקון אחרי שהבלארוסית שלחה כדור לרשת.
ריבאקינה עלתה ל-2:3: הקזחית השיגה נקודת שבירה בעזרת בקהנד מצוין, וסבאלנקה סיימה את המשחקון עם שגיאה כפולה.
2:4 לריבאקינה: הקזחית שמרה על ההגשות על האפס וביססה את השבירה עם משחקון מושלם, שכלל אייס נוסף. ריבאקינה עדיין לא ביצעה טעות בלתי מחויבת במשחק, בעוד סבאלנקה נראית מתוסכלת וצריכה להשיב לעצמה את הריכוז.
3:4 לריבאקינה: סבאלנקה הצילה נקודת שבירה בעזרת ווינר בכף היד, ולאחר מכן שמרה על ההגשות עם סרב מוצלח למרכז. הבלארוסית נותרה צמודה במערכה הראשונה.
3:5 לריבאקינה: משחקון צמוד הסתיים בשתי טעויות רצופות של סבאלנקה בהחזרה. ריבאקינה שמרה על ההגשות, וכעת הבלארוסית תגיש כדי להישאר במערכה.
4:5 לריבאקינה: סבאלנקה התאוששה מטעות בפתיחת המשחקון, ובעזרת חצי-יעף נהדר ושני סרבים עוצמתיים שמרה על ההגשות. ריבאקינה תגיש כעת לזכייה במערכה.
ריבאקינה זכתה במערכה הראשונה עם 4:6: הקזחית ניצלה את נקודת המערכה השנייה שלה, אחרי חילופי חבטות ארוכים שהסתיימו בטעות של סבאלנקה. יתרון לריבאקינה בגמר.
פורסם לראשונה: 23:10, 12.09.26