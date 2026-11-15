אלינה סביטולינה הפסידה הלילה (בין שבת לראשון) שלושה משחקונים בלבד בדרך לניצחון 2:6, 1:6 על לינדה נוסקובה, והעפילה לגמר טורניר גמר הסבב, שם תפגוש את מירה אנדרייבה בת ה-19 לדרבי אוקראיני-רוסי טעון.

אלינה סביטולינה הפסידה הלילה (בין שבת לראשון) שלושה משחקונים בלבד בדרך לניצחון 2:6, 1:6 על לינדה נוסקובה, והעפילה לגמר טורניר גמר הסבב, שם תפגוש את מירה אנדרייבה בת ה-19 לדרבי אוקראיני-רוסי טעון.

אלינה סביטולינה הפסידה הלילה (בין שבת לראשון) שלושה משחקונים בלבד בדרך לניצחון 2:6, 1:6 על לינדה נוסקובה, והעפילה לגמר טורניר גמר הסבב, שם תפגוש את מירה אנדרייבה בת ה-19 לדרבי אוקראיני-רוסי טעון.

האוקראינית (6 בעולם), השלימה קאמבק מרשים באינדיאן וולס. אחרי תבוסה במשחק הפתיחה מול אנדרייבה (3 בעולם), ניצחה בת ה-32 בשלושת משחקיה הבאים, במהלכם גברה לראשונה על ארינה סבאלנקה אחרי רצף של שישה הפסדים. השנה רשמה סביטולינה 11 ניצחונות על שחקניות מהטופ 10 – יותר מכל טניסאית אחרת בסבב.

האוקראינית (6 בעולם), השלימה קאמבק מרשים באינדיאן וולס. אחרי תבוסה במשחק הפתיחה מול אנדרייבה (3 בעולם), ניצחה בת ה-32 בשלושת משחקיה הבאים, במהלכם גברה לראשונה על ארינה סבאלנקה אחרי רצף של שישה הפסדים. השנה רשמה סביטולינה 11 ניצחונות על שחקניות מהטופ 10 – יותר מכל טניסאית אחרת בסבב.

האוקראינית (6 בעולם), השלימה קאמבק מרשים באינדיאן וולס. אחרי תבוסה במשחק הפתיחה מול אנדרייבה (3 בעולם), ניצחה בת ה-32 בשלושת משחקיה הבאים, במהלכם גברה לראשונה על ארינה סבאלנקה אחרי רצף של שישה הפסדים. השנה רשמה סביטולינה 11 ניצחונות על שחקניות מהטופ 10 – יותר מכל טניסאית אחרת בסבב.

"אחרי ההפסד במשחק הראשון כבר הייתי מוכנה לחזור הביתה, ועכשיו אני בגמר", אמרה האוקראינית שזכתה בטרוניר ב-2018. "אעבוד עם המאמנים שלי ואנסה לנצח קצת יותר משחקונים מאשר במפגש הראשון מול אנדרייבה".

"אחרי ההפסד במשחק הראשון כבר הייתי מוכנה לחזור הביתה, ועכשיו אני בגמר", אמרה האוקראינית שזכתה בטרוניר ב-2018. "אעבוד עם המאמנים שלי ואנסה לנצח קצת יותר משחקונים מאשר במפגש הראשון מול אנדרייבה".

"אחרי ההפסד במשחק הראשון כבר הייתי מוכנה לחזור הביתה, ועכשיו אני בגמר", אמרה האוקראינית שזכתה בטרוניר ב-2018. "אעבוד עם המאמנים שלי ואנסה לנצח קצת יותר משחקונים מאשר במפגש הראשון מול אנדרייבה".

בחצי הגמר השני גברה אנדרייבה 3:6, 4:6 על ג'סיקה פגולה - והפכה לפיינליסטית הצעירה ביותר בטורניר מאז מריה שראפובה ב-2004 - שגם סיימה כזוכה הגדולה. אגב, הזוכה הצעירה ביותר אי פעם בטורניר היא מוניקה סלש, שעשתה זאת בשנת 1990 כשהייתה בגיל 16 שנים ו-11 חודשים.

בחצי הגמר השני גברה אנדרייבה 3:6, 4:6 על ג'סיקה פגולה - והפכה לפיינליסטית הצעירה ביותר בטורניר מאז מריה שראפובה ב-2004 - שגם סיימה כזוכה הגדולה. אגב, הזוכה הצעירה ביותר אי פעם בטורניר היא מוניקה סלש, שעשתה זאת בשנת 1990 כשהייתה בגיל 16 שנים ו-11 חודשים.

בחצי הגמר השני גברה אנדרייבה 3:6, 4:6 על ג'סיקה פגולה - והפכה לפיינליסטית הצעירה ביותר בטורניר מאז מריה שראפובה ב-2004 - שגם סיימה כזוכה הגדולה. אגב, הזוכה הצעירה ביותר אי פעם בטורניר היא מוניקה סלש, שעשתה זאת בשנת 1990 כשהייתה בגיל 16 שנים ו-11 חודשים.