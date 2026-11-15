אלינה סביטולינה הפסידה הלילה (בין שבת לראשון) שלושה משחקונים בלבד בדרך לניצחון 2:6, 1:6 על לינדה נוסקובה, והעפילה לגמר טורניר גמר הסבב, שם תפגוש את מירה אנדרייבה בת ה-19 לדרבי אוקראיני-רוסי טעון.
האוקראינית (6 בעולם), השלימה קאמבק מרשים באינדיאן וולס. אחרי תבוסה במשחק הפתיחה מול אנדרייבה (3 בעולם), ניצחה בת ה-32 בשלושת משחקיה הבאים, במהלכם גברה לראשונה על ארינה סבאלנקה אחרי רצף של שישה הפסדים. השנה רשמה סביטולינה 11 ניצחונות על שחקניות מהטופ 10 – יותר מכל טניסאית אחרת בסבב.
"אחרי ההפסד במשחק הראשון כבר הייתי מוכנה לחזור הביתה, ועכשיו אני בגמר", אמרה האוקראינית שזכתה בטרוניר ב-2018. "אעבוד עם המאמנים שלי ואנסה לנצח קצת יותר משחקונים מאשר במפגש הראשון מול אנדרייבה".
סביטולינה חזרה לעשירייה הראשונה בעולם לראשונה מאז אוקטובר 2021, לאחר שבמאי 2022 יצאה לחופשת לידה. זו הפעם השלישית שהיא מגיעה לגמר הטורניר.
בחצי הגמר השני גברה אנדרייבה 3:6, 4:6 על ג'סיקה פגולה - והפכה לפיינליסטית הצעירה ביותר בטורניר מאז מריה שראפובה ב-2004 - שגם סיימה כזוכה הגדולה. אגב, הזוכה הצעירה ביותר אי פעם בטורניר היא מוניקה סלש, שעשתה זאת בשנת 1990 כשהייתה בגיל 16 שנים ו-11 חודשים.
הניצחון גם הבטיח לאנדרייבה את המקום השני בעולם בסיום השנה. "לא הרגשתי שום לחץ היום, ואני אפילו לא יודעת למה", אמרה הרוסייה. "בדרך כלל ברגעים החשובים, כשאני צריכה לסגור משחק או מערכה, אני נלחצת מאוד. אבל היום פשוט שיחקתי, לא חשבתי על שום דבר וניסיתי ליהנות".
אנדרייבה, שמשתתפת בטורניר לראשונה, עדיין לא הפסידה מערכה ואיבדה רק 18 משחקונים בשמונה מערכות. מול פגולה זכתה ב-77 אחוזים מהנקודות בהגשה הראשונה והפגינה קור רוח מרשים בדרך לגמר.