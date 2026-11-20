פוקה נקואה (25), התופס המצטיין של לוס אנג'לס ראמס מה-NFL, הושעה לשלושה משחקים בעקבות הפרת תקנון ההתנהגות של הליגה, על רקע פרשה שבה נטען כי השמיע אמירה אנטישמית ונשך שתי נשים במהלך בילוי בלוס אנג'לס.

תחילתה של הפרשה בערב השנה החדשה, 31 בדצמבר 2025, במהלך ארוחת ערב באזור סנצ'ורי סיטי היוקרתי בלוס אנג'לס. מדיסון אטיאבי, אישה יהודייה שהשתתפה בארוחה, טענה בתביעה אזרחית שהגישה עוד במרץ כי נקואה היה שיכור, התנהג באופן מוזר ונגע בנשים שישבו סביבו. בשלב מסוים, לדבריה, פלט השחקן ללא כל התגרות מוקדמת את המשפט "Fuck all the Jews" ("שי***ינו כל היהודים"). אטיאבי סיפרה כי האמירה גרמה לה "אי נוחות ומצוקה נפשית בשל יהדותה".

גלריה תביעה לא פשוטה. נקואה ( צילום: AP Photo/John Locher )

אלא שלפי כתב התביעה, הערב קיבל תפנית מטרידה עוד יותר לאחר שהחבורה עזבה את המסעדה ועלתה לרכב הסעות. אטיאבי טענה כי נקואה התיישב בינה לבין חברתה, התנהג באופן תוקפני ובעל אופי מיני, ולפתע נשך את חברתה באגודל בעוצמה שגרמה לה לצרוח מכאב. בהמשך, לדבריה, נשך גם אותה בכתפה והותיר סימני שיניים על גופה.

פרקליטו של נקואה, לוי מקאתרן, דחה בתוקף את הטענה כי מרשו השמיע אמירה אנטישמית, והציג את הנשיכות כחלק מ"מעשה קונדס" בין המשתתפים בבילוי. הוא אף האשים את המתלוננת בניסיון להוציא כסף מהשחקן וטען כי בידי ההגנה תיעוד מצולם הסותר את גרסתה. בהמשך הודיע כי בכוונתו לנקוט צעדים משפטיים בגין לשון הרע. עוד לפני הגשת התביעה נכנס נקואה למרכז גמילה במאליבו. לדברי עורך דינו, המהלך נועד לאפשר לו להתמקד בבריאותו ובהתפתחותו האישית.

זו אינה הפעם הראשונה ששמו של נקואה נקשר לסערה סביב אנטישמיות. רק בדצמבר האחרון הסתבך נקואה, כאשר ביצע בשידור חי באינטרנט תנועה של חיכוך ידיים תוך כיפוף הגב - מחווה שמזוהה עם קריקטורות אנטישמיות. יום לאחר מכן הוא פרסם התנצלות וכתב ברשתות החברתיות: "אני לא תומך בשום צורה של גזענות, קנאות או שנאה כלפי קבוצה אחרת של אנשים".

זו אינה הפעם הראשונה ששמו של נקואה נקשר לסערה סביב אנטישמיות ( צילום: Gary A. Vasquez-Imagn Images )

ה-NFL לא פירטה בהודעת ההשעיה השמית אילו מעשים בדיוק עמדו בבסיס החלטתה, אך אישרה כי העונש קשור לתקרית בערב השנה החדשה. נקואה משתתף בהליך משפטי חלופי שעשוי לאפשר לו להימנע מהעמדה לדין פלילי, בכפוף לעמידה בתנאיו. בליגה הבהירו כי הפרה נוספת של תקנון ההתנהגות, לרבות אי-עמידה בתנאי ההליך, עלולה להוביל לענישה חמורה בהרבה, עד כדי הרחקה מה-NFL.

נקואה, שנבחר רק בסיבוב החמישי בדראפט 2023, הפך בתוך זמן קצר לאחד התופסים המובילים בליגה. את העונה שעברה סיים עם 129 תפיסות, 1,715 יארד ועשרה טאצ'דאונים. העונה, על אף פציעות חוזרות, הספיק לרשום 70 תפיסות ל-715 יארד וארבעה טאצ'דאונים בשבעה משחקים.