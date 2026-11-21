עדנאן מילאד (עד 63 ק"ג) זכה היום במדליית הכסף באליפות העולם בטאקוונדו פראלימפי שנערכת במוג'ו, דרום קוריאה, והוכתר לסגן אלוף העולם. מדובר במדליה הראשונה של מילאד באליפות העולם והישג שיא בקריירה שלו. בנוסף, הוא הופך לישראלי השני בלבד שזוכה במדליה באליפות העולם בטאקוונדו פראלימפי, אחרי אסף יסעור.

מילאד פתח את יום הקרבות עם ניצחון 0:2 על אמין אלייב מאזרבייג'אן בשמינית הגמר. ברבע הגמר גבר 1:2 על קודרטג'ון חיידרוב מאוזבקיסטן, ובחצי הגמר ניצח 1:2 את איוב אדוויש ממרוקו לאחר קרב מותח במיוחד והבטיח את מקומו בגמר.

הישג שיא. עדנאן מילאד ( צילום: הוועד הפראלימפי הישראלי )

בקרב הגמר פגש מילאד את מחמוט בוזטקה מטורקיה, האלוף הפראלימפי מפריז והמדורג ראשון בעולם. השניים סיפקו קרב גמר צמוד ואיכותי, שבסיומו ניצח בוזטקה 0:2. מילאד סיים את התחרות עם מדליית הכסף והוכתר לסגן אלוף העולם. את נבחרת ישראל מלווים המאמן הלאומי יחיעם שרעבי, מאמן הנבחרת גבריאל דולמון, המעסה אנטוניו ערביד ויריב האימון איתן גנזל.

עוד השתתף היום באליפות עדנאן ג'רושי (עד 70 ק"ג), בהופעת הבכורה שלו באליפות העולם, והפסיד בקרב הראשון ליריב ממונגוליה.