לשון ג'ונסון, שחקן NFL לשעבר, נידון אמש (חמישי) לחמש שנות מאסר בכלא פדרלי לאחר שהורשע בשישה סעיפים הקשורים להפעלת רשת קרבות כלבים רחבת היקף באוקלהומה.
ג'ונסון, בן 55, שיחק ב-NFL בין 1994 ל-1999 במדי גרין ביי פאקרס, אריזונה קרדינלס וניו יורק ג'יינטס. בנוסף לעונש המאסר, הוא ירצה שלוש שנות שחרור בפיקוח וישלם קנס של 30 אלף דולר.
לפי משרד המשפטים האמריקאי, ג'ונסון הפעיל מאז 2007 לפחות רשת קרבות כלבים במדינה. הפעילות, שנוהלה תחת השם "Mal Kant Kennels", כללה גידול ומכירה של כלבי פיטבול שיועדו להשתתף בקרבות ברחבי ארה"ב. הוא הרוויח מאות אלפי דולרים ממכירת גורים שהגיעו מקווי גידול של כלבי קרבות ומ"דמי הרבעה" עבור הזכות להרביע את כלביו הזכרים.
הרשויות החרימו 190 כלבים מג'ונסון - המספר הגדול ביותר של כלבים שחולצו מאדם יחיד במסגרת תיק פדרלי הקשור לקרבות כלבים. הוא הורשע בשלושה סעיפים של החזקת כלב לצורך השתתפות במיזם קרבות בעלי חיים, בשני סעיפים של מכירת כלב למטרה זו ובסעיף נוסף של מכירה, העברה ואספקת כלב לצורך קרבות.
זו אינה הסתבכותו הראשונה בתחום: ב-2004 הוא הודה באשמות הקשורות לקרבות כלבים באוקלהומה וקיבל אז עונש של חמש שנות מאסר על תנאי. "לה-שון ג'ונסון יישא באחריות על הקמת רשת נוספת, חמורה ואלימה במיוחד, של קרבות כלבים", אמר התובע הכללי המשנה סטנלי א. וודוורד ג'וניור.