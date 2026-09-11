לשון ג'ונסון, שחקן NFL לשעבר, נידון אמש (חמישי) לחמש שנות מאסר בכלא פדרלי לאחר שהורשע בשישה סעיפים הקשורים להפעלת רשת קרבות כלבים רחבת היקף באוקלהומה.

ג'ונסון, בן 55, שיחק ב-NFL בין 1994 ל-1999 במדי גרין ביי פאקרס, אריזונה קרדינלס וניו יורק ג'יינטס. בנוסף לעונש המאסר, הוא ירצה שלוש שנות שחרור בפיקוח וישלם קנס של 30 אלף דולר.

העונש על תנאי הופעל. ג'ונסון ( צילום: Todd Rosenberg/Allsport/Getty Images )

לפי משרד המשפטים האמריקאי, ג'ונסון הפעיל מאז 2007 לפחות רשת קרבות כלבים במדינה. הפעילות, שנוהלה תחת השם "Mal Kant Kennels", כללה גידול ומכירה של כלבי פיטבול שיועדו להשתתף בקרבות ברחבי ארה"ב. הוא הרוויח מאות אלפי דולרים ממכירת גורים שהגיעו מקווי גידול של כלבי קרבות ומ"דמי הרבעה" עבור הזכות להרביע את כלביו הזכרים.

הרשויות החרימו 190 כלבים מג'ונסון - המספר הגדול ביותר של כלבים שחולצו מאדם יחיד במסגרת תיק פדרלי הקשור לקרבות כלבים. הוא הורשע בשלושה סעיפים של החזקת כלב לצורך השתתפות במיזם קרבות בעלי חיים, בשני סעיפים של מכירת כלב למטרה זו ובסעיף נוסף של מכירה, העברה ואספקת כלב לצורך קרבות.

Ex-NFLer LeShon Johnson sentenced to five years for dog-fighting operation https://t.co/DywLeyBmUR pic.twitter.com/BybvnkMLFq — New York Post (@nypost) September 11, 2026