בשיתוף הטוטו ואיגוד הטניס

טופ טאלנט טניס - אגם ( חברת הפקה- אינטרוויזיה מפיקה - רחלי אורן בן ברוך בימוי- חן שמוביץ צילום - תומר רחמני עריכה- גלי כץ קרישטל )

לפני כל משחק מזכירים אגם אוזן וסבה, דוד קיטל, את הסיסמה המשותפת שלהם: "אגם אוזן לאליפות העולם". מבחינת קיטל, זו אינה רק דרך להכניס לנכדתו מוטיבציה. "זו לא סיסמה, זו המטרה", הוא אומר.

אגם, בת 10 מלוד, היא אחת מעשר השחקניות המשתתפות בעונה הרביעית של "טופ טאלנט", פרויקט משותף לטוטו ולאיגוד הטניס במסגרת "המגרש החברתי" של הטוטו, שמעניק לטניסאיות צעירות במה ותמיכה מקצועית וכלכלית. כל אחת מהמשתתפות תקבל מימון בסך 25 אלף שקל לצורכי אימונים, ציוד וליווי מקצועי.

אגם גדלה במשפחה ספורטיבית. אביה מורה לספורט, שני אחיה משחקים כדורגל, וסבה היה אלוף ישראל בטניס, ממשיך להתחרות גם כיום ועדיין זוכה בגביעים. כשהייתה קטנה הוא זיהה בה, לדבריו, יכולות גופניות וחשיבה שמתאימה לספורט - אבל לפני הכול רצה לגרום לה להתאהב במשחק.

קיטל אימן אותה מגיל צעיר, וכיום הוא גם מסיע אותה לאימונים ומחזיר אותה הביתה. לפעמים השניים מספיקים לקיים אימון בוקר עוד לפני שהיא יוצאת לבית הספר. "סבא תמיד פה בשבילי, הוא עושה הכול למעני ותמיד מאמין בי", אומרת אגם. "זה נותן הרגשה טובה ומוטיבציה להמשיך ולהצליח".

אגם אוזן וסבה דוד קיטל. "סבא תמיד פה בשבילי, הוא עושה הכול למעני ותמיד מאמין בי" ( צילום: אינטרוויזיה )

בגיל חמש או שש כבר החלה להשתתף בתחרויות מיני־טניס, ובהמשך עברה בהדרגה למגרש הגדול. כיום היא מתאמנת במועדון הפועל לוד ומדורגת במקום השני בארץ לגילה. לדברי סבה, ב-20 המשחקים האחרונים שלה היא הפסידה רק פעמיים.

אחד הניצחונות הזכורים לה הגיע בתחרות ארצית שבה הצליחה לחזור מפיגור. היא השוותה ל-6:6, ניצחה בשובר השוויון ולאחר מכן גם בסופר טיי־ברייק. "זה היה מהפך מטורף", היא אומרת. "הניצחון שהכי נהניתי ממנו". קיטל, שכבר ראה אותה הופכת לא פעם משחקים, משוכנע שבקרוב מספר הגביעים שלה יהיה גדול משלו.

אגם מתאמנת כמעט בכל יום, ולעיתים משלבת גם אימוני כושר עם אביה. היא מכינה את שיעורי הבית לפני האימון או לאחריו, ולא תמיד נשאר לה זמן לצפות בטלוויזיה או להיפגש עם חברים אחרי הלימודים. מבחינתה, אלה אינם ויתורים שמאפילים על ההנאה: "לפעמים את רוצה לבלות עם חברים, אבל זה לא אכפת לי, כי אני נהנית בטניס".

גם הפסדים היא משתדלת לקחת בפרופורציה. היא מתאכזבת, אך אינה מאבדת את שלוותה. למחרת, לדבריה, כבר מתחיל יום חדש. "אני לא מתייחסת ליום שעבר", היא מסבירה.

היעד הקרוב של אגם הוא לעלות למקום הראשון בדירוג הארצי. החלום הגדול הוא להיות אלופת העולם, בעקבות השחקן שהיא מעריצה, רפאל נדאל. "אם אין לי כוח, אני מרימה את עצמי ואומרת: אגם, יש לך חלום, ובשביל זה את צריכה להתאמן ולהשקיע", היא מספרת. "מבחינתי השמיים הם לא הגבול. אפשר להגיע גם מעבר לשמיים".