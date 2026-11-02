בשיתוף הטוטו ואיגוד הטניס

טופ טאלנט טניס - אדל ( חברת הפקה- אינטרוויזיה מפיקה - רחלי אורן בן ברוך בימוי- חן שמוביץ צילום - תומר רחמני עריכה- גלי כץ קרישטל )

כשהחברים של אדל דגרוב יוצאים לבלות, היא נמצאת לא פעם באימון או בתחרות. הטניסאית בת ה-14 מבת ים יודעת שהמחויבות לטניס באה על חשבון חלק מהזמן הפנוי שלה, אבל מבחינתה הבחירה ברורה: "שווה לוותר על זה בשביל להיות פה", היא אומרת, כשמגרש הטניס מאחוריה.

אדל היא אחת מעשר השחקניות המשתתפות בעונה הרביעית של "טופ טאלנט", פרויקט משותף לטוטו ולאיגוד הטניס במסגרת "המגרש החברתי" של הטוטו. המיזם מעניק לטניסאיות צעירות במה ותמיכה מקצועית וכלכלית, וכל אחת מהמשתתפות תקבל מימון בסך 25 אלף שקל לצורכי אימונים, ציוד וליווי מקצועי.

היא הגיעה לטניס דרך חברים קרובים של הוריה, וגם אביה שיחק בעבר. בתחילת הדרך התאמנה פעם או פעמיים בשבוע. "התחלתי בטניס חובבני לגמרי", היא מספרת. השינוי הגיע כשהצטרפה לקבוצה תחרותית. "שם הבנתי שאני נכנסת למשהו רציני יותר".

לפני כחודשיים עברה אדל למועדון הטניס ברמלה והחלה להתאמן אצל אריאל שטיינברג. "הרגשתי שאני צריכה למצוא מעטפת שיותר מתאימה לי", היא מסבירה. שטיינברג מספר שכבר במפגש הראשון אדל עוררה את תשומת לבו. "ראינו מייד שאדל היא משהו מיוחד", הוא אומר. "היא שמאלית, וראינו בזה יתרון עבורה, במיוחד בטניס הנשים, שבו אין הרבה שחקניות שמאליות".

אדל דגרוב. "כשאני עולה על המגרש, אני אוהבת את האדרנלין" ( צילום: אינטרוויזיה )

כדי לאתגר אותה, שטיינברג מציב מולה באימונים שחקניות ושחקנים חזקים. הקצב הגבוה מחייב אותה להתעלות על עצמה. "אין לה ברירה", הוא מסביר. "היא חייבת לעבוד חזק עם הרגליים, היא חייבת להגיב יותר מהר". לדבריו, אדל מתמודדת עם הדרישות, מבצעת התאמות ומשתפרת מאימון לאימון.

אדל עצמה נהנית מהאינטנסיביות. "כשאני עולה על המגרש, אני אוהבת את האדרנלין", היא אומרת. "כשאני נכנסת למשחק, אני נהנית מהלחץ הזה". אחד הרגעים המשמעותיים עבורה היה בתחרות הארצית בירושלים, שבה הגיעה לגמר וסיימה במקום השני. לצד ההישג, היא זוכרת בעיקר את התחושה: "הרגשתי טוב עם עצמי בתחרות הזאת, ולדעתי זה הכי חשוב".

שטיינברג אומר שבגיל 14, כשהחברים והמסיבות מתחילים לתפוס מקום מרכזי יותר, שחקניות רבות בוחרות לפרוש. אצל אדל הוא מזהה בחירה הפוכה. "היא מגיעה ראשונה לאימונים, יוצאת אחרונה ולא מוותרת לעצמה בכלום", הוא אומר.

כשאדל מדברת על העתיד, המטרה שלה ברורה. "החלום שלי הוא להגיע לטופ העולמי, לגרנד סלאמים", היא אומרת, ומבהירה שהיא מוכנה "לעשות את כל מה שאני יכולה" כדי להגיע לשם. השאיפה הזאת עדיין רחוקה, אבל כבר היום היא משפיעה על הבחירות שהיא עושה - היכן וכמה להתאמן ועל מה היא מוכנה לוותר.