האם העברת לורנזו בראון להפועל ירושלים סגורה? אשתו של הגארד, האלה קלהון, שיתפה בסטורי בחשבון האינסטגרם שלה דיווח מאתר 'יורוהופס' לפיו בראון סגר את תנאיו בקבוצה של סשה אוברדוביץ'. בנוסף, קלהון העלתה סרטון של ירושלים, והוסיפה את הכיתוב: הפרק הבא.
האדומים שמעוניינים לחזק את הקו האחורי בעקבות הפציעה של ג'ארד הארפר, שצפוי להיעדר במשך כארבעה חודשים, פתחו במגעים עם מילאנו בנוגע להשאלתו של הגארד בן ה-36, שנמצא בנתק עם קבוצתו עוד מהעונה שעברה.
בראון, שלבש את מדי מכבי ת"א במשך שנתיים, זכה עם הצהובים בשתי אליפויות. בקיץ 2024 עבר לפנאתינייקוס בחוזה לשלוש שנים בשווי 5.4 מיליון אירו, אך אחרי עונה מאכזבת מבחינתו נפרד מהמועדון כבר ב-2025, כשקיבל פיצוי של 700 אלף אירו. ביולי 2025 חתם באולימפיה מילאנו על חוזה רב-שנתי, אך, כאמור, הוא הציג עונה מאכזבת במהלכה רשם 12 הופעות בלבד ביורוליג.