האם העברת לורנזו בראון להפועל ירושלים סגורה? אשתו של הגארד, האלה קלהון, שיתפה בסטורי בחשבון האינסטגרם שלה דיווח מאתר 'יורוהופס' לפיו בראון סגר את תנאיו בקבוצה של סשה אוברדוביץ'. בנוסף, קלהון העלתה סרטון של ירושלים, והוסיפה את הכיתוב: הפרק הבא.

האם העברת לורנזו בראון להפועל ירושלים סגורה? אשתו של הגארד, האלה קלהון, שיתפה בסטורי בחשבון האינסטגרם שלה דיווח מאתר 'יורוהופס' לפיו בראון סגר את תנאיו בקבוצה של סשה אוברדוביץ'. בנוסף, קלהון העלתה סרטון של ירושלים, והוסיפה את הכיתוב: הפרק הבא.

האם העברת לורנזו בראון להפועל ירושלים סגורה? אשתו של הגארד, האלה קלהון, שיתפה בסטורי בחשבון האינסטגרם שלה דיווח מאתר 'יורוהופס' לפיו בראון סגר את תנאיו בקבוצה של סשה אוברדוביץ'. בנוסף, קלהון העלתה סרטון של ירושלים, והוסיפה את הכיתוב: הפרק הבא.

האדומים שמעוניינים לחזק את הקו האחורי בעקבות הפציעה של ג'ארד הארפר, שצפוי להיעדר במשך כארבעה חודשים, פתחו במגעים עם מילאנו בנוגע להשאלתו של הגארד בן ה-36, שנמצא בנתק עם קבוצתו עוד מהעונה שעברה.

האדומים שמעוניינים לחזק את הקו האחורי בעקבות הפציעה של ג'ארד הארפר, שצפוי להיעדר במשך כארבעה חודשים, פתחו במגעים עם מילאנו בנוגע להשאלתו של הגארד בן ה-36, שנמצא בנתק עם קבוצתו עוד מהעונה שעברה.

האדומים שמעוניינים לחזק את הקו האחורי בעקבות הפציעה של ג'ארד הארפר, שצפוי להיעדר במשך כארבעה חודשים, פתחו במגעים עם מילאנו בנוגע להשאלתו של הגארד בן ה-36, שנמצא בנתק עם קבוצתו עוד מהעונה שעברה.