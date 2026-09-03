אכזבה לכדורסל הישראלי. נשיא פיב"א אירופה, חואן גרבאוחסה, השיב בשלילה לפנייתו של יו"ר האיגוד, עומס פרישמן, בנוגע להחזרת המשחקים לישראל. בשבוע שעבר שלח פרישמן מכתב רשמי, שבו ביקש מפיב"א לשקול את השבת משחקיה של נבחרת ישראל לארץ עוד בקמפיין מוקדמות המונדובאסקט הנוכחי.
"בקשתך נדונה בכובד ראש ובאופן יסודי", נכתב. "בהתבסס על הערכת המצב הנוכחי באזור כולו, וכן על חוות הדעת שנמסרה על ידי יועץ הביטחון של פיב"א, החליט הוועד המנהל של פיב"א להותיר את המצב הקיים ללא שינוי גם בשני חלונות המשחקים הנותרים של מוקדמות גביע העולם".
הסירוב ניפץ את התקוות של אנשי איגוד הכדורסל בישראל בנוגע לסיום תקופת "גלות" המשחקים הביתיים של הנבחרות הישראליות בזירה האירופית. משחקה האחרון של הנבחרת היה לפני מעל שלוש שנים, בפברואר 2023.