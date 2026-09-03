אכזבה לכדורסל הישראלי. נשיא פיב"א אירופה, חואן גרבאוחסה, השיב בשלילה לפנייתו של יו"ר האיגוד, עומס פרישמן, בנוגע להחזרת המשחקים לישראל. בשבוע שעבר שלח פרישמן מכתב רשמי, שבו ביקש מפיב"א לשקול את השבת משחקיה של נבחרת ישראל לארץ עוד בקמפיין מוקדמות המונדובאסקט הנוכחי.

אכזבה לכדורסל הישראלי. נשיא פיב"א אירופה, חואן גרבאוחסה, השיב בשלילה לפנייתו של יו"ר האיגוד, עומס פרישמן, בנוגע להחזרת המשחקים לישראל. בשבוע שעבר שלח פרישמן מכתב רשמי, שבו ביקש מפיב"א לשקול את השבת משחקיה של נבחרת ישראל לארץ עוד בקמפיין מוקדמות המונדובאסקט הנוכחי.

אכזבה לכדורסל הישראלי. נשיא פיב"א אירופה, חואן גרבאוחסה, השיב בשלילה לפנייתו של יו"ר האיגוד, עומס פרישמן, בנוגע להחזרת המשחקים לישראל. בשבוע שעבר שלח פרישמן מכתב רשמי, שבו ביקש מפיב"א לשקול את השבת משחקיה של נבחרת ישראל לארץ עוד בקמפיין מוקדמות המונדובאסקט הנוכחי.