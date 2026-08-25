מהפכת היורוליג מתחילה לקבל צורה, והכדורסל הישראלי עוקב בדריכות אחר השינויים הצפויים במפעל הבכיר באירופה. על פי דיווח ב"יורוהופס", החל מעונת 2027/28 היורוליג צפוי להתרחב ל-24 קבוצות, כאשר 21 מהן אמורות להחזיק ברישיון קבוע. בתוך המהלך הגדול נמצאת גם הפועל ת"א, שנמצאת בין 11 המועדונים שנותרו במרוץ על שמונה הרישיונות החדשים.