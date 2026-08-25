מהפכת היורוליג מתחילה לקבל צורה, והכדורסל הישראלי עוקב בדריכות אחר השינויים הצפויים במפעל הבכיר באירופה. על פי דיווח ב"יורוהופס", החל מעונת 2027/28 היורוליג צפוי להתרחב ל-24 קבוצות, כאשר 21 מהן אמורות להחזיק ברישיון קבוע. בתוך המהלך הגדול נמצאת גם הפועל ת"א, שנמצאת בין 11 המועדונים שנותרו במרוץ על שמונה הרישיונות החדשים.
מנגד, הפועל ירושלים לא הצליחה לעבור את שלב הסינון הראשון, ולפי הדיווח תיאלץ להמתין להזדמנות הבאה. מדובר באכזבה עבור המועדון מהבירה, שבשנים האחרונות השקיע משאבים רבים בבניית פרויקט שאפתני במטרה להשתלב באופן קבוע בצמרת הכדורסל האירופי.
יותר מ-20 מועדונים הגישו מועמדות או הביעו רצון להפוך לחלק קבוע מהיורוליג. לאחר הסינון הראשוני נותרו 11 קבוצות: הפועל תל אביב, הכוכב האדום בלגרד, דובאי, לונדון ליונס, נאפולי, פאוק סלוניקי, פריז, פרטיזן בלגרד, רומא מקסימה, ולנסיה ו-וירטוס בולוניה. מתוך הרשימה הזו ייבחרו שמונה קבוצות בלבד.
על פי הפרסום, כל אחת מהקבוצות שתקבל את אחד הרישיונות החדשים צפויה לשלם דמי כניסה בסכום משמעותי של כ-80 מיליון אירו. ההחלטה הסופית בנוגע לשמונה הקבוצות שיזכו ברישיון אמורה להתקבל עד סוף חודש ספטמבר, לקראת פתיחת עונת היורוליג החדשה.
עבור הפועל תל אביב, מדובר בהתפתחות משמעותית שעשויה להעניק למועדון מקום קבוע בין קבוצות הצמרת של אירופה. האדומים, שנמצאים ברשימה המצומצמת של 11 המועמדות, יצטרכו כעת לעבור את השלב האחרון במרוץ ולהיבחר לאחת משמונה הקבוצות שיקבלו את הרישיון.
מנגד, עבור הפועל ירושלים מדובר באכזבה משמעותית. לפי כתב "יורוהופס" אריס ברקאס, הקבוצה מהבירה לא עברה את הסינון הראשון, לצד בשיקטאש ואריס סלוניקי.