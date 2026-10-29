אחרי הניצחון הגדול אתמול (רביעי) על אנאדולו אפס, שהיה הרביעי ברציפות שלה ביורוליג, הפועל ת"א נחתה הערב באיחוד האמירויות לקראת המשחק מחר נגד דובאי (18:00). נכון לעכשיו האדומים במקום השלישי בטבלה עם מאזן של שישה ניצחונות לעומת שני הפסדים, והם יקוו להמשיך במומנטום הנהדר באירופה גם מול הקבוצה מהמקום התשיעי.

מאמן הפועל, דימיטריס איטודיס, אמר לקראת המשחק: "אנחנו כאן בדובאי. ברור שהימים האחרונים היו עמוסים עבורנו. זה ממש לא תירוץ, בשום צורה. הגענו לכאן כדי להתחרות ברמה הגבוהה ביותר. אני אומר את זה רק בגלל שדובאי שיחקה ביום שלישי, אנחנו שיחקנו ביום רביעי, הם נשארו בבית ואנחנו היינו צריכים גם לעבור את הנסיעה לכאן. אבל זה המצב, ועם זה צריך להתמודד".

הפועל ת"א תמשיך במומנטום? דימיטריס איטודיס עם שחקניו ( צילום: הפועל “IBI” תל אביב )

עוד אמר היווני: "אנחנו משחקים מול יריבה שנבנתה כדי ללכת עד הסוף, עם הרבה שחקנים מוכשרים, יצירתיים, שיודעים לבצע מהלכים בצורה טובה, ושחקנים מנוסים ששיחקו ברמת היורוליג וברמות הגבוהות ביותר, כולל ב-NBA. אז בסך הכול, מדובר במשחק קשה. אנחנו יודעים למה לצפות. אני מצפה לתרומה מכל אחד מהשחקנים. אני מקווה שיהיו לנו קצת יותר שחקנים זמינים, כדי שנוכל לבצע רוטציה רחבה יותר. אז, כמו שאמרתי, אנחנו מצפים למשחק קשה, אבל אנחנו כאן כדי להתחרות".

תומאס סטורנסקי דיבר גם הוא על היריבה: "משחק קשה מאוד, כמובן. אחרי המשחק בבלגרד והנסיעות, אנחנו הולכים לשחק מול דובאי, שבנתה קבוצה מצוינת עם הרבה שמות גדולים, הרבה שחקנים בכירים ביורוליג. יש להם שלושה שחקנים בכל עמדה, ולכן יהיה חשוב מאוד שנתרכז בעצמנו, כי יש להם הרבה אפשרויות. אני חושב שגם הדרך שבה נפתח את המשחק תהיה חשובה מאוד".

הצ'כי המשיך: "אנחנו צריכים לנסות להמשיך עם חלק מהדברים הטובים שעשינו במשחק מול אנאדולו אפס, במיוחד הריווח הטוב שהיה לנו בהתקפה. ברור שאנחנו לא הולכים לקלוע באותם אחוזים כמו שקלעו במשחק ההוא, כולנו יודעים את זה, אבל אני חושב שהיו הרבה דברים טובים במשחק שלנו, בלי קשר לשאלה אם הכדור נכנס לסל או לא. לכן אני חושב שאנחנו פשוט צריכים להתרכז בעצמנו ולהמשיך לשחק באותה הדרך שבה שיחקנו במשחק האחרון".