מכבי ת"א נערכת לקראת האפשרות שתעביר את משחקי הבית שלה ביורוליג לקפריסין, אם בתקופה הקרובה יתברר כי לא ניתן יהיה להחזיר את המשחקים לישראל. כרגע, מארחים הצהובים את משחקיהם בבלגרד.

במועדון כבר פועלים במספר מישורים על מנת להכין את הקרקע למעבר אפשרי לקפריסין. מעבר להסכמות מול הגורמים המקומיים, מהלך כזה דורש גם את אישור היורוליג ועמידה בשורה של דרישות הנוגעות בין היתר לאולם שבו יתקיימו המשחקים, מערכי האבטחה, תשתיות השידור וכן לנושאי אירוח ולוגיסטיקה סביב הקבוצות והמשחקים. במהלך טורניר ההכנה שקיימה מכבי ת"א בקפריסין מוקדם יותר החודש כבר נבחן בפועל חלק מהמערכת הנדרשת לאירוח הקבוצה במקום.

מדר מול קרינגטון ( צילום: ספי מגריזו, מכבי ת"א )

עם זאת, במועדון מבהירים כי האפשרות הקפריסאית היא בשלב זה תוכנית גיבוי בלבד. הרצון המרכזי של מכבי הוא לחזור ולארח את משחקי היורוליג בישראל, ובמועדון ממשיכים לפעול מול הנהלת המפעל כדי לקדם את המהלך.

במסגרת המאמצים הללו קיימו יו"ר המועדון שמעון מזרחי והמנהל המקצועי קלאודיו קולדבלה פגישה באבו דאבי עם מנכ"ל היורוליג צ'וס בואנו ועם מנהל התחרויות דייגו גיאן. בתום הפגישה סוכם כי השניים יגיעו במהלך השבועיים הקרובים לישראל כאורחי מכבי ת"א, במטרה להתרשם מקרוב מהמצב ומהאפשרות להשיב את משחקי שלוש הקבוצות הישראליות לארץ.