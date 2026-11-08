מכבי והפועל ת"א ייפגשו מחר (שני) בגמר גביע ווינר, בדרבי השני מתוך שלושה בתוך שבועיים. בשבוע שעבר גברו האדומים על הצהובים 87:105 בליגה, וביום חמישי השתיים ייפגשו בקפריסין במסגרת היורוליג. בספטמבר הייתה זו מכבי שניצחה 83:101 וזכתה בגביע הסופר החברתי. המפגש האחרון בין השתיים בגמר גביע ווינר נערך לפני ארבע שנים, אז ניצחו הצהובים 84:88 בתום הארכה. הפועל הגיעה לגמר גם אשתקד, אך הפסידה להפועל ירושלים. מכבי חוזרת למעמד לראשונה מאז הזכייה לפני שנתיים, אז גברה על מכבי ר"ג.

הקבוצות מגיעות במומנטום שונה: מכבי סופרת שישה הפסדים רצופים בכל המסגרות, מהם שניים בליגה. הפועל, מנגד, מציגה יכולת טובה ביורוליג למרות ההפסד האחרון, ובזירה המקומית הפסידה עד כה רק פעם אחת - להפועל ירושלים לפני כשבועיים. לקראת המפגש באולם הטוטו בחולון, התייצבו שני המאמנים, עודד קטש ודימיטריס איטודיס, והקפטנים ג'ון דיברתולומיאו ובר טימור, למסיבת העיתונאים הרשמית.

גלריה שוב נפגשים. קטש ואיטודיס ( צילום: יריב כץ )

"אנחנו בתקופה לא טובה והזיכרון של הדרבי האחרון עדיין יושב עלינו", אמר המאמן הצהוב, קטש, לקראת המפגש. "המשחק הזה הוא הזדמנות עבורנו לחזור לנצח ולהחזיר חוב לאוהדים שלנו. במסגרת העומסים ולוח המשחקים נעשה את המיטב במסגרת התקופה הקשה הזאת".

"אנחנו מדברים על יציבות לאורך 40 דקות", אמר איטודיס. "אנחנו מאוד רוצים לשחק את המשחק, ולהביא תואר לאוהדים, לקהל ולבעלים שלנו. מכבי מעולה, כל משחק מולה זה משחק שונה. אנחנו מכירים אחד את השני טוב אבל אני מאמין שמחר המנצח יהיה זה שבאמת יביא את הלב ונשמה. מעל לכל, הפיזיות והרצון ללכת עד הסוף יהיו מכריעים".

המאמנים, הקפטנים והגביע ( צילום: יריב כץ )

הקפטן הצהוב, ג'ון דיברתולומיאו: "כולם יודעים שאנחנו בסיטואציה קשה והמומנטום שלנו רע. אנחנו לא מסוגלים לנצח במשחקים האחרונים. כמו שאני יודע במכבי, דברים משתנים והמומנטום יכול גם. המשחק הזה הוא הזדמנות נהדרת לתואר בתוך לוח הזמנים הקשוח שלנו".