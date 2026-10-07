בהיעדרו של ג׳ארד הארפר הפצוע, בהפועל ירושלים הבינו שהם צריכים לקבל תמורה רחבה יותר בהתקפה משאר השחקנים ובדיוק כך קרה אתמול כשדושאן מילטיץ' הוביל את רשימת הקלעים עם 14 נקודות (8 ריבאונדים) אחריו היה זה דייויד רודי עם 12 נקודות משלו וקני לופטון סיים עם 11 נקודות. ועדיין, העומק והשחקנים שמתחילים להתייצב התקפית לא פותרים את בעיית ניהול המשחק. האדומים סיימו את הערב עם 19 איבודים וגם על הקו השאירו יותר מדי נקודות עם 22 קליעות מתוך 35 ניסיונות כשדבונטה קייקוק החטיא לבד 7 זריקות מתוך 7 הניסיונות שהיו לו.