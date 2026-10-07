הפועל ירושלים הצליחה להתאושש מההדחה בחצי גמר גביע ווינר מול מכבי ת"א אחרי שרשמה אתמול (שלישי) ניצחון שני ברציפות ביורוקאפ הפעם 64:75 מול צדביטה אולימפיה בלובליאנה. האדומים חזרו לארץ כבר במהלך הלילה, השחקנים קיבלו יום חופש וכבר מחר (חמישי) יתחילו להתכונן לקראת המשחק הראשון של העונה בליגה מול הפועל חולון ביום ראשון.
בהיעדרו של ג׳ארד הארפר הפצוע, בהפועל ירושלים הבינו שהם צריכים לקבל תמורה רחבה יותר בהתקפה משאר השחקנים ובדיוק כך קרה אתמול כשדושאן מילטיץ' הוביל את רשימת הקלעים עם 14 נקודות (8 ריבאונדים) אחריו היה זה דייויד רודי עם 12 נקודות משלו וקני לופטון סיים עם 11 נקודות. ועדיין, העומק והשחקנים שמתחילים להתייצב התקפית לא פותרים את בעיית ניהול המשחק. האדומים סיימו את הערב עם 19 איבודים וגם על הקו השאירו יותר מדי נקודות עם 22 קליעות מתוך 35 ניסיונות כשדבונטה קייקוק החטיא לבד 7 זריקות מתוך 7 הניסיונות שהיו לו.
"זה לא היה משחק ברמה גבוהה של שתי הקבוצות אבל הצלחנו לנצח אחרי ההפסד הקשה שהיה לנו ביום ראשון" אמר המאמן, סשה אוברדוביץ׳ בסיום, "אני מאמין שנצליח לשחק טוב יותר כשנתחבר יותר, אנחנו עוד מחפשים את החיבור שלנו".
מי שאמור לסייע לעשות סדר עד לחזרתו של הארפר בסביבות חודש פברואר, הוא לורנזו בראון שערך אתמול את הופעת הבכורה שלו. הרכז סיים עם 4 נקודות לצד 4 אסיסטים ו-3 איבודים ב-15 דקות ועדיין נראה חלוד ולא מחובר ליתר השחקנים, אך בקבוצה מאמינים שכבר בשבועות הקרובים המצב יסתדר ובראון יצליח להראות על הפרקט הרבה מהניסיון שיש לו.
מי ששוב סופסל לחלוטין הוא רועי הובר. כפי שפורסם אתמול, הובר במשחק האחרון ביורוקאפ שותף ל-3 דקות בלבד ובחצי גמר גביע ווינר לא שותף כלל. מעמדו של הגארד מעורר הרבה סימני שאלה. בירושלים תופסים את הובר כשחקן משמעותי עבור המועדון, אך ההחלטה נמצאת בידיו של אוברדוביץ׳.