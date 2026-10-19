כדורסל נשים: ראשל"צ ניצחה, אשדוד הביסה ב-51 הפרש

האלופה חזרה ממשחק החוץ בחיפה עם 57:68, גם החבורה של שירה העליון במאזן 0:4 אחרי 50:101 על כרמיאל. ר"ג גברה על פ"ת