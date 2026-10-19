האלופה הפועל ראשל"צ ומכבי אשדוד עלו למאזן 0:4 בליגת העל לנשים, לאחר המחזור הרביעי. ראשל"צ חזרה ממשחק החוץ מול מכבי חיפה עם ניצחון 57:68, הודות לרבע רביעי אדיר (10:21).
קלעו לראשל"צ: ציפל ויינג 18 כ"א, ג'פרסון 9, גרזון 8, קראמפ 6, יצחקי 4, שטיקלרו 3, בולדירבה 2. לחיפה: הירן 32, כיוף 6, ארצ'ר וגורסיץ' 5 כ"א, וולקר 4, אלבז 3, עבוד 2.
מכבי אשדוד הביסה ב-51 הפרש - 50:101 את מכבי כרמיאל בית הכרם. לאשדוד: מאיירס 22, סער 17, וטורי 13, ארמס 12, ג'ונס 10, פוקס-רובטין 9, דניאלס 7, ווקוביץ' 6, יובנוביץ' 5. לכרמיאל: לואיס 25, ביינס 8, דוס סנטוס 6, ינאי 5, נשר 4, נתנוב 2.
מכבי ר"ג השיגה ניצחון ראשון העונה - 52:79 משכנע על בנות פ"ת. לר"ג: ראנג' 21, וויליאמס 17, וולפנברגר 12, כהן מינץ 11, קארש 7, מרקוביץ' 6, פרסלי 3, סמרו 2. לפ"ת: קלהון 11, כהן וניקיטינא8 כ"א, דיין וטיילור 6 כ"א, אסינדה ו-ושדי 5 כ"א, קסטן 3.