מכבי ת"א הייתה במרחק עצירה אחת מהארכה בברצלונה, אבל יצאה עם תחושת החמצה גדולה ועם הפסד רביעי בחמישה משחקי יורוליג – 90:87, אחרי שג'סטין רובינסון קלע שלשה מכריעה 1.6 שניות לסיום. לצהובים אין הרבה זמן להתאושש: כבר מחר (חמישי, 21:30) הם יפגשו את ולנסיה.

ים מדר היה האיש שהחזיק את הצהובים במשחק, עם 22 נקודות, ארבעה אסיסטים ושלושה ריבאונדים, בדרך למדד 31. מעבר למספרים, בלטה הנכונות שלו לקחת אחריות ברגעים שבהם ההתקפה התקשתה. אחרי ארבע נקודות במחצית הראשונה, מדר התעורר וקלע עשר נקודות רצופות בפתיחת הרבע השלישי. גם ברבע האחרון, כשברצלונה שוב פתחה פער, הוא המשיך לתקוף את הסל בביטחון והשאיר את מכבי בתמונה.

גלריה האיש של הצהובים. ים מדר ( צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ' )

דווקא ברגעי ההכרעה, 19.2 שניות לסיום, הוא ירד לספסל עם כאבים בגבו, לאחר שספג קודם לכן מכה באזור. הוא אמנם חזר למהלך האחרון, 1.6 שניות לסיום, אבל זה כבר היה מאוחר מדי – בערב שבו לא קיבל מספיק עזרה מחבריו.

לצד הערב המצוין של מדר, מכבי קיבלה מעט מדי מכמה שחקנים משמעותיים. רומן סורקין סיים עם שתי נקודות בלבד ושלושה ריבאונדים. ג'יילן הורד קלע את הנקודות הראשונות שלו רק שתי דקות לסיום הרבע השלישי, וסיים עם ארבע נקודות, שני ריבאונדים ושלושה איבודים. אחרי 13 הנקודות מול מילאנו, הורד שוב התקשה להפוך לגורם משמעותי בהתקפה.

גם ג'ימי קלארק לא סיפק את התמיכה הנדרשת בקו האחורי, עם תשע נקודות ושני אסיסטים, לצד חמש עבירות שהוציאו אותו מהמשחק לפני ההכרעה. קיטון וואלאס התקשה אף הוא לייצר שטף התקפי וסיים עם חמש נקודות בלבד. בערב שבו הייתה למכבי הזדמנות ממשית להשיג ניצחון חוץ, היא נזקקה ליותר שחקנים שיישאו בנטל ההתקפי.

"מאוד מתסכל", אמר עודד קטש בסיום. "היו כמה דברים מוזרים, היינו שם וזה הוכרע על דברים קטנים. בחצי הראשון היינו שווים יותר, יכולנו להשתמש בעבירות יותר, יכולנו להשתמש חכם יותר התקפית, הם הפריעו לנו לשחק, לא היה משחק התקפה הכי טוב שלנו, אבל בסוף זה הוכרע על ריבאונד התקפה, שימוש בעבירות וסלים שנכנסו, גם שעשינו הגנה טובה הם עשו כמה סלים בסוף שעון".

במכבי ת"א הביעו חוסר שביעות רצון מהשיפוט וטענו לקיפוח בכמה מצבים. "היה תסכול, ניסיתי להימנע, אבל גם קיבלתי טכנית", התייחס קטש לנושא. "לי אסור לדבר על השיפוט. היו הרבה סיטואציות, זה התחיל מהרבע הראשון, אבל שוב אני לא רוצה לדבר על זה".

"לא רוצה לדבר על השיפוט". עודד קטש ( צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ' )

עיקר הטענות נגעו למהלך שבו, לטענת הצהובים, טייריס מרטין בעט במדר, כפי שנראה גם בצילומי המשחק. קטש ביקש צ'לנג', אך השופטים החליטו שלא לשרוק לעבירה בלתי ספורטיבית. במכבי טענו כי ההחלטה התקבלה לאחר שהמהלך נבדק מזווית צילום אחת בלבד.

קטש המשיך: "לא סתם השחקנים כאן הם שחקני יורוליג שיודעים להתאושש ואמורים להתאושש מדבר כזה. אני מקווה שכולם ישארו בריאים קודם כל, אנחנו נהיה חייבים עוד רגליים טריות, אולי נגדיל את הרוטציה. צריך להרים את הראש ולהמשיך ללמוד מהדברים האלה ולהיות יותר טובים".