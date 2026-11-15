מכבי ת"א קיוותה שהמעבר לקפריסין יאפשר לה ליהנות מחדש מאווירה ביתית במשחקי היורוליג, אבל לפחות לקראת המפגש עם אולימפיאקוס ביום שלישי הקרוב (19:00), נראה שהתמונה תהיה הפוכה לחלוטין. על פי הנתונים, כל 1,500 הכרטיסים שהוקצו לקהל הקפריסאי כבר נמכרו, כאשר ההערכה היא שרובם המוחלט של הרוכשים יתמכו בקבוצה היוונית. מנגד, רק כ-200 כרטיסים נמכרו עד כה לאוהדי מכבי ת"א, כך שהצהובים צפויים למצוא את עצמם משחקים באווירה עוינת דווקא במשחק שאמור להיות ביתי.

הסיבה למצב שנוצר נעוצה בהסכם שנחתם בין מכבי ת"א לגורמים בקפריסין במסגרת המעבר לאי. על פי ההסכם, הצהובים מחויבים להקצות 1,500 כרטיסים לקהל המקומי, לצד 3,000 כרטיסים המיועדים לאוהדי מכבי. אלא שבקפריסין קיימת אהדה גדולה לקבוצות היווניות, וכך נוצר מצב שבו ההקצאה שנועדה לאפשר גם לקהל המקומי להגיע למשחקים עלולה להפוך ליתרון משמעותי עבור היריבה.

דווקא האורחת תיהנה מאווירה ביתית. שחקני מכבי ת"א ( צילום: עוז מועלם )

במכבי מבהירים כי לא מדובר בהחלטה שנועדה להגדיל את ההכנסות ממכירת כרטיסים, אלא בהתחייבות חוזית שאין באפשרותם להתעלם ממנה. עם זאת, קשה שלא לתהות כיצד במועדון לא צפו מראש את התרחיש הזה, במיוחד כשמדובר במשחקים מול קבוצות מיוון. האם לא ניתן היה להתעקש על סעיף אחר בהסכם, להגביל את ההקצאה במשחקים מסוימים או לבחון אפשרות להגיע להסדר כספי שיאפשר להשתחרר מההתחייבות?

מעבר לשאלת הכרטיסים, מדובר בבעיה משמעותית מבחינה מקצועית. מכבי ת"א נאלצת ממילא להתמודד עם מציאות מורכבת בעקבות היעדר האפשרות לארח את משחקיה בישראל, והמעבר לקפריסין אמור היה לספק לה לפחות חלק מתחושת הביתיות שאבדה. אלא שכעת, במקום ליהנות מדחיפה מהיציעים, השחקנים עלולים למצוא את עצמם מול רוב שתומך ביריבה, דווקא במשחק שבו הם רשומים כמארחים.

החשש אינו מסתכם במפגש הקרוב עם אלופת היורוליג. גם במשחק הביתי מול פנאתינייקוס עלולה להיווצר תמונה דומה. במכבי יצטרכו לבחון כיצד ניתן למנוע הישנות של המצב, בטח לאור מצבה הבעייתי של הקבוצה באירופה, כאשר מתוך 11 המחזורים שנערכו ביורוליג היא ניצחה בשלושה והפסידה בשמונה.