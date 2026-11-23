כזכור, קורסארו מתח ביקורת קשה על השיפוט. "עמית בלק צריך להיחקר", אמר המאמן, "הוא יהיר, הוא שופט רע, זה היה נוראי. זה היה חסר כבוד. הוא הוציא את העצבים שלו עלינו באופן אישי. שיחקנו חמישה נגד שמונה".