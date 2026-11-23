מאמן עירוני נס ציונה, פול קורסארו, יעומד לדין משמעתי בעקבות דברים חריפים שאמר על שופט המשחק, עמית בלק, לאחר ההפסד של קבוצתו להפועל באר-שבע.
כזכור, קורסארו מתח ביקורת קשה על השיפוט. "עמית בלק צריך להיחקר", אמר המאמן, "הוא יהיר, הוא שופט רע, זה היה נוראי. זה היה חסר כבוד. הוא הוציא את העצבים שלו עלינו באופן אישי. שיחקנו חמישה נגד שמונה".
בהחלטה להעמידו לדין צוין כי קורסארו רמז בדבריו לפרשת שחיתות בכדורסל היווני, שבמסגרתה נחשדו מספר שופטים בטובות הנאה ואף נעצרו. לפי התובע, "מדובר באמירות חמורות וחסרות כל בסיס עובדתי או ראייתי, המייחסות לשופט בליגת העל פגיעה בטוהר המידות". עוד הודגש כי התבטאויות מסוג זה "עלולות להוסיף לאווירה של הסתה והשמצות כלפי שופטי הכדורסל".
עם זאת, התובע ציין כי קורסארו חזר בו מדבריו ואף התנצל, וכי גם עירוני נס ציונה התנערה מהאמירות. בהתחשב בכך שגם מדובר בעבירה משמעתית ראשונה של המאמן, החליט התובע לבקש מבית הדין להטיל עליו קנס כספי בפועל, "כאשר גובה הקנס ייקבע על פי שיקול דעת הדיינים".