"אני מאוד שמחה לחזור לרמלה, מועדון שאני מכירה היטב ושיש לי אליו חיבור מיוחד", אמרה רבר לאחר החתימה, שנעשתה באמצעות סוכנות 2Talent Sports. "אחרי שנתיים משמעותיות בחו"ל, הרגשתי שזה הזמן הנכון לחזור הביתה ולהצטרף לקבוצה עם שאיפות גדולות. נבנה כאן סגל מצוין, ואני מגיעה רעבה, עם הרבה מוטיבציה ורצון להביא את הניסיון שצברתי ולעזור לקבוצה להתמודד על כל התארים בארץ ובאירופה. מחכה כבר לחזור למגרש ולפגוש את הקהל".

"אני מאוד שמחה לחזור לרמלה, מועדון שאני מכירה היטב ושיש לי אליו חיבור מיוחד", אמרה רבר לאחר החתימה, שנעשתה באמצעות סוכנות 2Talent Sports. "אחרי שנתיים משמעותיות בחו"ל, הרגשתי שזה הזמן הנכון לחזור הביתה ולהצטרף לקבוצה עם שאיפות גדולות. נבנה כאן סגל מצוין, ואני מגיעה רעבה, עם הרבה מוטיבציה ורצון להביא את הניסיון שצברתי ולעזור לקבוצה להתמודד על כל התארים בארץ ובאירופה. מחכה כבר לחזור למגרש ולפגוש את הקהל".

"אני מאוד שמחה לחזור לרמלה, מועדון שאני מכירה היטב ושיש לי אליו חיבור מיוחד", אמרה רבר לאחר החתימה, שנעשתה באמצעות סוכנות 2Talent Sports. "אחרי שנתיים משמעותיות בחו"ל, הרגשתי שזה הזמן הנכון לחזור הביתה ולהצטרף לקבוצה עם שאיפות גדולות. נבנה כאן סגל מצוין, ואני מגיעה רעבה, עם הרבה מוטיבציה ורצון להביא את הניסיון שצברתי ולעזור לקבוצה להתמודד על כל התארים בארץ ובאירופה. מחכה כבר לחזור למגרש ולפגוש את הקהל".