העברת ענק בליגת העל לנשים: שחקנית נבחרת ישראל, דניאל רבר, תשחק באליצור רמלה.
רבר בת ה-29 (1.83 מ'), ששיחקה בעונה שעברה באולימפיאקוס היוונית ביורוליג ובמשך מספר שנים גם בליגה האוסטרלית, תצטרף לסגל ותעניק לקבוצה עומק, ניסיון ואיכות בעמדות 4 ו-5, לצד כוח, נוכחות ויכולת משמעותית מתחת לסל.
"אני מאוד שמחה לחזור לרמלה, מועדון שאני מכירה היטב ושיש לי אליו חיבור מיוחד", אמרה רבר לאחר החתימה, שנעשתה באמצעות סוכנות 2Talent Sports. "אחרי שנתיים משמעותיות בחו"ל, הרגשתי שזה הזמן הנכון לחזור הביתה ולהצטרף לקבוצה עם שאיפות גדולות. נבנה כאן סגל מצוין, ואני מגיעה רעבה, עם הרבה מוטיבציה ורצון להביא את הניסיון שצברתי ולעזור לקבוצה להתמודד על כל התארים בארץ ובאירופה. מחכה כבר לחזור למגרש ולפגוש את הקהל".
המנהל המקצועי ומנכ”ל הקבוצה, ניסים רון, הוסיף: "החזרה של דניאל לרמלה היא תוספת משמעותית מאוד לסגל. מדובר בשחקנית איכותית, מנוסה ולוחמת, שתעניק לנו הרבה כוח ואפשרויות משחק מתחת לסל". אנחנו שמחים מאוד להחזיר את דניאל הביתה. מעבר ליכולות המקצועיות שלה, דניאל מכירה את המועדון ואת ה-DNA של אליצור רמלה, ואני בטוח שהיא תהיה חלק משמעותי מהדרך שלנו בעונה הקרובה - בזירה הישראלית ובאירופה".