הפועל ת"א תפתח השבוע בסופיה את הכנותיה לעונה הקרובה, כאשר שם אחד בולט לא צפוי לקחת חלק באימונים - תמיר בלאט. הרכז, שחתם לאחרונה בשורות האדומים, לא נמצא בתוכניות המקצועיות של המאמן, דימיטריס איטודיס, ובמועדון ממשיכים לחפש עבורו קבוצה אחרת.

למרות שהרכז חתם על חוזה לשלוש עונות בשכר של כ-1.5 מיליון דולר לעונה, מעמדו נותר ללא שינוי, ובמועדון ממשיכים לפעול למציאת קבוצה אחרת שתקלוט אותו בעונה הקרובה. כזכור, כבר בעת החתימה היה ברור כי בלאט אינו נמצא בתוכניות המקצועיות של איטודיס, וכי הכוונה היא להעבירו בהשאלה לקבוצה אחרת ביורוליג.

לא צפוי להצטרף לפתיחת האימונים בהפועל ת"א. תמיר בלאט ( צילום: שאול גולן )

גורם במועדון התייחס לאפשרות שבלאט ייצא עם הקבוצה לתחילת האימונים: "הוא לא ייתן לו להצטרף", כשהכוונה היא לכך שאיטודיס לא צפוי לאפשר לרכז לקחת חלק באימוני הקבוצה.