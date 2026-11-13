במכבי ת"א עדיין נהנים מהניצחון אמש (חמישי) בדרבי על הפועל ת"א במסגרת היורוליג, אבל במועדון כבר מפנים את תשומת הלב לאתגר הבא. מחר (שבת, 20:55) יפגשו הצהובים את הפועל ירושלים במסגרת המחזור השישי בליגת העל בתקווה להמשיך את המומנטום החיובי שנוצר בעקבות שני הניצחונות הרצופים על היריבה העירונית, בגמר גביע ווינר וביורוליג.

אחרי פתיחת עונה מאכזבת, שהתאפיינה בחוסר יציבות ובשורה של הפסדים, במכבי מרגישים שהקבוצה מתחילה למצוא את הזהות שלה. בשני המשחקים האחרונים ניתן היה לראות שינוי בעיקר ברמת האגרסיביות, באנרגיות ובמחויבות ההגנתית. במועדון מקווים שמדובר בנקודת מפנה ולא בהתעלות נקודתית בעקבות היריבות מול האדומים.

גלריה הצהובים ימשיכו במומנטום גם מול ירושלים? רומן סורקין ( צילום: ספי מגריזו, האתר הרשמי של מכבי תל אביב )

"אני חושב שהתחלנו את העונה כקבוצה חדשה, ואנחנו מתחילים לגבש אופי ממשחק למשחק", אמר רומן סורקין בסיום הדרבי. "כמובן שההפסדים זה משהו שישב לכולם בראש וגרם לכולם לבוא למשחקים עם יותר רעב, כי זה טבעי. הרמנו את הקשיחות שלנו, הרמנו את ההגנה שלנו, ומקווים להמשיך לעשות את זה בשאר המשחקים שיהיו לנו".

מי שעוד התייחס לשינוי הוא קיטון וואלאס, שהדגיש את השיפור ההגנתי: "ההגנה שלנו הייתה ממש טובה. ביצענו את תוכנית המשחק שלנו בצורה טובה מאוד. הפכנו להיות קצת יותר אגרסיביים, התחלנו להיות פעילים יותר בנתיבי המסירה וגם ההגנה שלנו מול חסימות השתפרה בשני המשחקים האחרונים. אנחנו מתחילים לראות את התוצאות שאנחנו רוצים להשיג".

לצד השמחה מהניצחון, במכבי יצטרכו להתמודד גם עם סימני שאלה בנוגע לסגל לקראת המפגש עם ירושלים. ים מדר, ששבר את אפו, עבר טיפול שבמסגרתו הוחזרה העצם למקומה. בעקבות רגישות גבוהה באזור הפגיעה, הגארד לא ייקח חלק באימון הערב, וההחלטה על שיתופו במשחק תתקבל בסמוך לפתיחתו. גם אושיי בריסט נמצא בספק לאחר הנפילה שספג במהלך הדרבי אמש.

בספק להתמודדות. ים מדר ( צילום: עוז מועלם )

מעבר לתוצאה, במכבי היו מרוצים גם מהאווירה במשחק הבית הראשון בקפריסין. אחרי תקופה ארוכה שבה אירחו בבלגרד לעיני יציעים דלילים, הצהובים זכו לתמיכה משמעותית יותר מהקהל. "התגעגענו אליהם נורא", סיפר סורקין. "הם תמיד תומכים בנו ועוזרים לנו. אני מאמין שיותר אוהדים יגיעו, אז זה רק יכול לעזור לנו".

וואלאס הוסיף: "המעבר לקפריסין נהדר. היו לנו היום הרבה יותר אוהדים, והטיסה לכאן קצרה משמעותית מהטיסה לבלגרד. אני מקווה שנוכל להמשיך לשחק כאן ואולי בסופו של דבר גם לחזור לשחק בת"א".