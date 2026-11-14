הפועל ירושלים ממשיכה להיראות נהדר. הקבוצה של סשה אוברדוביץ' גברה הערב (שבת) 77:82 בחוץ על מכבי ת"א, ושמרה על מאזנה המושלם בכל המסגרות עם 13 ניצחונות מ-13 משחקים. מנגד, הצהובים רשמו הפסד ליגה שלישי ברציפות וירדו למאזן של שני ניצחונות מול שלושה הפסדים. בסיום המשחק, שני המאמנים התייחסו להתמודדות, כשגם לורנזו בראון, שחזר להיכל מנורה מבטחים והיה מהאחראים לניצחון של ירושלים, שיתף בתחושותיו.

"כיף לחזור לפה להיכל, ועוד יותר לנצח אותם", אמר בראון, שסיים עם שמונה נקודות אך ניהל היטב את המשחק של האדומים וסייע להם להשלים את המהפך ברבע האחרון. הרכז, ששיחק בעבר במכבי ת"א, התייחס גם לעתידו במועדון והבהיר: "התוכנית היא לסיים פה את העונה".

גלריה "כיף לחזור". לורנזו בראון ( צילום: מיקי שמידט )

מאמנו, סשה אוברדוביץ', היה מרוצה מאוד מההופעה של שחקניו: "זה היה ניצחון קבוצתי מדהים שלנו. עשינו עבודה טובה הגנתית והראינו הרבה אופי. שיחקנו נגד קבוצה אגרסיבית, אבל זה רק ניצחון אחד, רק ההתחלה. אנחנו חייבים לנצח את שני המשחקים הבאים שלנו ולצאת לפגרה באווירה טובה".

על ההופעה של בראון אמר המאמן: "הוא עשה את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, לא רק התקפית, גם בהגנה. אני שמח שיש לי אותו". אוברדוביץ' התייחס גם למשחק החלש של קני לופטון ג'וניור, שסיים עם שלוש נקודות בלבד: "לופטון היה מעט לחוץ כשהזריקות לא נכנסו לו. הוא מושך הרבה תשומת לב מהיריבה, וזה גם יתרון עבורנו ביום לא טוב שלו".

ים מדר מול קני לופטון ג'וניור ( צילום: מיקי שמידט )

למרות פתיחת העונה המושלמת, המאמן הסרבי הבהיר כי הוא לא מתכוון לצאת בהצהרות: "גם אם נסיים ראשונים זה לא מבטיח את התואר. לא נשים לחץ על עצמנו עם הצהרות. ככה הפועל צריכה להיראות בעתיד". אוברדוביץ' אף החמיא לגור לביא חנוכי: "הוא לא עשה שום טעות ואני שמח בשבילו".

בצד השני, מאמן מכבי ת"א עודד קטש לא הסתיר את אכזבתו מהיכולת של קבוצתו, בעיקר בחלק ההתקפי: "שיחקנו ממש גרוע התקפית. יש לירושלים הרכבים שמציבים אתגרים, אבל צריך לשמור על קור רוח גם בהתקפה. לא היינו מספיק בשקט שלנו ולא היו לנו את האנרגיות להחזיק 40 דקות. איבדנו את השלווה שלנו".

"משחקים בדרך הלא נכונה". עודד קטש ( צילום: מיקי שמידט )