כוכב הפועל ירושלים, יובל זוסמן, נפצע אמש במהלך הניצחון על מכבי אשדוד בגביע ווינר ואובחן עם נקע בקרסול. במועדון הודיעו הבוקר (רביעי) כי מצבו של השחקן ייבחן באופן שוטף, ובהתאם לקצב ההחלמה תיקבע חזרתו לפעילות. ההערכה הראשונית היא כי זוסמן ייעדר מספר שבועות.