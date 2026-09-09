כוכב הפועל ירושלים, יובל זוסמן, נפצע אמש במהלך הניצחון על מכבי אשדוד בגביע ווינר ואובחן עם נקע בקרסול. במועדון הודיעו הבוקר (רביעי) כי מצבו של השחקן ייבחן באופן שוטף, ובהתאם לקצב ההחלמה תיקבע חזרתו לפעילות. ההערכה הראשונית היא כי זוסמן ייעדר מספר שבועות.
הפציעה מגיעה בתקופה שבה ירושלים ממילא מתמודדת עם חיסרון משמעותי בסגל. הכוכב הגדול ג'ארד הארפר ממשיך בתהליך השיקום בישראל, לאחר הפציעה שספג, ובמועדון מעריכים כי חזרתו לפעילות צפויה בעוד כשלושה עד חמישה חודשים. למרות תקופת השיקום, הארפר בחר להישאר בישראל לצד חבריו לקבוצה.
למרות הפציעה של זוסמן, בירושלים יצאו מעודדים מהניצחון על אשדוד ובעיקר מהיכולת ההגנתית במחצית השנייה. קני לופטון ודיוויד רודי השתלטו על המשחק וזכו למחמאות בחדר ההלבשה.