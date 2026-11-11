כוכב העבר של הפועל ירושלים, טונג'י אווג'ובי, שהיה מכוכבי הזכייה ההיסטורית של הקבוצה בגביע היול"ב קאפ ב-2004, אושפז ביולי האחרון בבית החולים לאחר שלקה בשבץ, ולמשך זמן מה אף היה מורדם ומונשם. כדורסלן העבר הניגרי עבר לפני מספר חודשים השתלת כליה לאחר שסבל מאי ספיקת כליות, ולאחר שנראה היה שמצבו השתפר - הוא לקה בשבץ מוחי ואושפז.

לאחרונה הוקם עבורו עמוד גיוס כספים באתר gofundme, שבו נכתב כי "הוא כבר התמודד עם קשיים רבים יותר מכפי שרוב האנשים יכולים לדמיין. לאחר מאבק ממושך באי-ספיקת כליות ובטיפולי דיאליזה, עבר טונג'י השתלת כליה בינואר האחרון. הוא היה בתהליך התאוששות והחל ליהנות מפרק חדש בחייו, ללא צורך בדיאליזה, לצד שני בניו, איו וטימי".

גלריה כבר היה מורדם ומונשם. טונג'י אווג'ובי ( צילום: מתוך עמוד ה-gofundme שהוקם למענו של אווג'ובי )

אווג'ובי עם ילדיו ( צילום: מתוך עמוד ה-gofundme שהוקם למענו של אווג'ובי )

טונג'י אווג'ובי עם דורון שפר במדי הפועל ירושלים ( צילום: יוסי רוט )

טונג'י אווג'ובי חוגג עם אוהדי הפועל ירושלים ( צילום: צפריר אביוב )

"בחודש יולי הכול השתנה. טונג'י לקה בשבץ מוחי קשה, ובעקבותיו שהה במשך כחודש כשהוא מחובר למכשירי תמיכה לחיים. מאז הוא נותק ממכשירים אלה, אך סיכויי ההתקדמות שלו אינם מעודדים, וקיים חשש כבד שהוא לא יוכל עוד ללכת או לתקשר בשום צורה".

"נכון לעכשיו, אחותו של טונג'י מטפלת בו ונאלצת להתמודד עם החלטות קשות ומורכבות בנוגע לעתידו. קמפיין גיוס הכספים נפתח כדי לסייע בכיסוי ההוצאות המשפטיות הכרוכות בהעברת האפוטרופסות והסמכות המשפטית לקבלת החלטות בנוגע לשני בניו של טונג'י, במטרה להבטיח את עתידם בתקופה הקשה ושוברת הלב הזו".

קבוצתו הראשונה של אווג'ובי בישראל הייתה מכבי ר"ג, שבה חתם בקיץ 2002 והפך לאחד משחקני הפנים הבולטים בישראל. בקיץ 2003 חתם בהפועל ירושלים והיה אחד השחקנים הבולטים בקבוצה שזכתה באותה עונה בגביע יול"ב, התואר האירופי היחיד שלה אי פעם. בניצחון הגדול בגמר על ריאל מדריד, אווג'ובי סיים עם דאבל דאבל של 12 נקודות ו-10 ריבאונדים. יחד איתו שיחקו בירושלים דורון שפר, וויל סולומון, קלי מקארתי, עידו קוז'יקרו וארז כץ.