חברת VR קפיטל גרופ, המחזיקה ב-17.5 אחוזים ממכבי ת"א, שבראשה עומד איש העסקים ריצ'רד דיץ, הגישה אתמול (רביעי) תביעה נפרדת נגד ENDVR MTA, העומד בראשה ג'ייסון לוין, וגיא הראל, שתיווך בין לוין וקבוצתו לרכישת המניות במכבי ת"א ממשפחת רקנאטי ושמעון מזרחי. לטענתה, השניים פעלו יחד עם נפתלי וניוקו במהלך מתואם שנועד להכניס את קבוצת לוין לבעלות במועדון תוך עקיפת זכות הסירוב הראשונה של חברת VR קפיטל גרופ.

במסגרת התביעה דורשת VR קפיטל גרופ פיצויים בסך 2.55 מיליון דולר, שלטענתה משקפים את הנזק שנגרם לה. החברה טוענת כי הנתבעים גרמו להפרת חוזה, פעלו תוך עשיית עושר ולא במשפט והתרשלו. עוד נטען כי העברת המניות, החלטות הדירקטוריון והודעת ההעברה בוצעו בניגוד להסכם בעלי המניות ופגעו בזכויותיו של דיץ.

גלריה ריצ'רד דיץ ( צילום: ליאור שרון )

על פי כתב התביעה, VR קפיטל גרופ טוענת כי הנתבעים רקמו עסקה שנועדה לעקוף את מגבלות העברת המניות שנקבעו בהסכם בעלי המניות. לטענתה, נעשה שימוש בזכות הסירוב של משפחת רקנאטי למניות משפחת פדרמן, במטרה להעביר את המניות לידי החברה של לוין.

עוד נטען כי לאחר ש-VR קפיטל גרופ מימשה את זכות הסירוב שלה בנוגע לעסקה להעברת המניות לחברה שבבעלות לוין, היא מימשה את אותה זכות גם ביחס למניות בן אשכנזי. לטענת החברה, המהלך היה אמור להעלות את אחזקותיה במכבי תל אביב ל-55.5%.

ג'ייסון לוין ( צילום: AP Photo/Lance Murphey )

בתביעה נטען כי במקום לכבד את זכויותיה, הנתבעים, יחד עם נפתלי וניוקו, קידמו עסקה נוספת שנועדה לעקוף את מגבלות ההעברה. במסגרת המהלך, כך לפי כתב התביעה, הועברו כ-14% ממניות המועדון לחברה של לוין - 7.5% מנפתלי ו-6.5% מניוקו.