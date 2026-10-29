מכבי ת"א תעביר את משחקיה הביתיים ביורוליג מבלגרד ללימסול, והפרמיירה באולם החדש, "ספירוס קיפריאנו", תהיה ב-12 בנובמבר מול לא אחרת מאשר הפועל ת"א - כך על פי דיווח באתר SPORT24 הקפריסאי.

עוד צוין שם כי גם המפגשים מול שתי הנציגות היווניות במפעל צפויים לעורר עניין: אולימפיאקוס תתמודד מול מכבי ב-17 בנובמבר, ואילו פנאתינייקוס תגיע לקפריסין ב-7 בינואר.

ייפגשו בקפריסין? הדרבי התל-אביבי ביד אליהו ( צילום: ליאור שרון )

על פי הדיווח, במשחקים יוקצו 3,000 כרטיסים לאוהדי מכבי ת"א, כ-1,500 כרטיסים לאוהדים מקומיים מקפריסין, 100 כרטיסים לאוהדי הקבוצה האורחת ו-40 כרטיסים למוזמנים רשמיים, "חשוב לציין כי החזקת כרטיס אוהד קפריסאי בתוקף תהיה חובה הן לצורך רכישת כרטיס למשחק והן לצורך הכניסה לאולם. בנוסף, אוהדים קפריסאים לא יורשו להכניס לאולם דגלים, כרזות וסמלים של קבוצות אחרות".