הפועל חולון הודיעה על החתמת הגארד סקיילר וויקס (26, 1.97 מטר) בחוזה לשלוש עונות. וויקס, בעל שורשים יהודיים, צפוי לשחק בליגת העל כמתאזרח לאחר שיושלם תהליך האזרוח שלו. בליגת האלופות הוא יוכל להשתלב באופן מיידי.

הפועל חולון הודיעה על החתמת הגארד סקיילר וויקס (26, 1.97 מטר) בחוזה לשלוש עונות. וויקס, בעל שורשים יהודיים, צפוי לשחק בליגת העל כמתאזרח לאחר שיושלם תהליך האזרוח שלו. בליגת האלופות הוא יוכל להשתלב באופן מיידי.

הפועל חולון הודיעה על החתמת הגארד סקיילר וויקס (26, 1.97 מטר) בחוזה לשלוש עונות. וויקס, בעל שורשים יהודיים, צפוי לשחק בליגת העל כמתאזרח לאחר שיושלם תהליך האזרוח שלו. בליגת האלופות הוא יוכל להשתלב באופן מיידי.

וויקס מגיע ממכללת סנט פרנסיס, שבה העמיד בעונה האחרונה ממוצעים של 17.8 נקודות, 6.7 ריבאונדים ו-2.8 אסיסטים למשחק. לאחר ארבע עונות במכללות קיבל אישור לשחק עונה נוספת, אך בחר לצאת לקריירה מקצוענית, שאת דרכה יתחיל במדים הסגולים.

וויקס מגיע ממכללת סנט פרנסיס, שבה העמיד בעונה האחרונה ממוצעים של 17.8 נקודות, 6.7 ריבאונדים ו-2.8 אסיסטים למשחק. לאחר ארבע עונות במכללות קיבל אישור לשחק עונה נוספת, אך בחר לצאת לקריירה מקצוענית, שאת דרכה יתחיל במדים הסגולים.

וויקס מגיע ממכללת סנט פרנסיס, שבה העמיד בעונה האחרונה ממוצעים של 17.8 נקודות, 6.7 ריבאונדים ו-2.8 אסיסטים למשחק. לאחר ארבע עונות במכללות קיבל אישור לשחק עונה נוספת, אך בחר לצאת לקריירה מקצוענית, שאת דרכה יתחיל במדים הסגולים.