הפועל חולון הודיעה על החתמת הגארד סקיילר וויקס (26, 1.97 מטר) בחוזה לשלוש עונות. וויקס, בעל שורשים יהודיים, צפוי לשחק בליגת העל כמתאזרח לאחר שיושלם תהליך האזרוח שלו. בליגת האלופות הוא יוכל להשתלב באופן מיידי.
וויקס מגיע ממכללת סנט פרנסיס, שבה העמיד בעונה האחרונה ממוצעים של 17.8 נקודות, 6.7 ריבאונדים ו-2.8 אסיסטים למשחק. לאחר ארבע עונות במכללות קיבל אישור לשחק עונה נוספת, אך בחר לצאת לקריירה מקצוענית, שאת דרכה יתחיל במדים הסגולים.
המנהל המקצועי דניאל רביץ אמר: "סקיילר הוא גארד אתלטי ומגוון שיכול לשחק בכמה עמדות, עם קליעה טובה מאוד ל-3 ויכולת גבוהה לעשות נקודות. אחת התכונות שמייחדות אותו זו היכולת להוריד הרבה ריבאונדים. הוא היה אחד הגארדים המובילים בעונה האחרונה במכללות בקטגוריה הזו".
רביץ הוסיף: "נוצרה למועדון הזדמנות מיוחדת לעשות מהלך כזה, והצלחנו בזמן קצר לעשות מהלך שיעזור בתקווה גם בעונה הנוכחית וגם בעתיד".
לצד החתמתו של וויקס, בחולון ממשיכים בחיפושים אחר גארד זר נוסף.