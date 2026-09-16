שתי הקבוצות שיחקו בטורניר הכנה במהלך ראש השנה, ולאחר מכן הגיעו לישראל למשחק שהוא כמובן על הרבה יותר מרק על תואר. עבור הפועל ת"א זה יהיה הביקור הראשון העונה בארץ, ולאחר המשחק תמריא הקבוצה בחזרה לבולגריה להכנות למשחק נגד וילרבאן הצרפתית ביורוליג. יש לציין כי גם מכבי וגם הפועל יצטרפו לגביע ווינר רק בשלב רבע הגמר, בתחילת אוקטובר, אחרי שיקיימו שלושה משחקים במסגרת היורוליג.