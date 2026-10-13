תפנית במאבק הבעלות במכבי ת"א: לאחר שבשבוע שעבר החליטו בעלי המניות לקבל את הצעת השופט לנסות להגיע להסכמות באמצעות הליך גישור, מסתמן כעת כי הצדדים יוותרו על הניסיון ויעברו ישירות להליך הבוררות. פגישה ראשונה במסגרת ההליך כבר נקבעה לשבוע הבא.

כזכור, במהלך הדיון האחרון בבית המשפט החליטו הצדדים, בהמלצת השופט צימרמן, לנסות לפתור את המחלוקות באמצעות גישור לפני תחילת הבוררות. מי שנבחר לשמש כמגשר היה עו"ד מורן מאירי, ולצורך ההליך הוקצבו כשבועיים. אלא שכעת נראה כי הניסיון להגיע להסכמות באמצעות גישור כלל לא ייצא לפועל.

גלריה הסכסוך יוכרע בקרוב? ( צילומים: עוז מועלם, מכבי ת"א )

מי שנבחר לשמש כבורר הוא עו"ד ד"ר ישראל (רלי) לשם, שעל זהותו כבר הוסכם קודם לכן. בהחלטת בית המשפט נקבע כי לבורר יהיו סמכויות רחבות, שיאפשרו לו להכריע במחלוקות בין בעלי המניות, לקבוע מי מחזיק בזכויות במניות ואף לקבל החלטות זמניות במהלך ההליך.

ברקע עומד הסכסוך המתמשך בין בעלי המניות במועדון. מלבד העסקה המרכזית שבמוקד המחלוקת, הנוגעת ל-29% ממניות המועדון שבידי משפחת רקנאטי, שהיו שייכות קודם לכן למשפחת פדרמן, קיימת גם מחלוקת על מניותיו של בן אשכנזי. אשכנזי מחזיק ב-10% ממניות המועדון והחליט למכור מניות המהוות 9% מהמועדון. כזכור, שמעון מזרחי, משפחת רקנאטי וג'ייסון לוין מימשו את זכות הסירוב על המניות, לאחר שגם ריצ'רד דיץ הפעיל את זכותו לגביהן.

מזרחי וג'ייסון לוין ( צילום: דנה קופל )

בדיון האחרון נקבע כי לוין יהיה חלק מהבוררות, למרות התנגדותו של דיץ, אך השתתפותו תוגבל לדיון ב-7.5% שרכש ממשפחת רקנאטי, מבלי שהדבר יהווה הכרה בו כבעל מניות.