טענות קשות נגד בכירים באיגוד הכדורסל: סיגל ביטון, ששימשה במשך 11 שנים כשופטת מזכירות ומאז 2021 גם כסגנית מנהל מרחב מרכז, דורשת פיצויים בסך כמיליון שקל. בכתב התביעה נגד איגוד הכדורסל, יו"ר איגוד השופטים אסף (אסי) שלם ומנהל מרחב מרכז ניר סגל, היא טוענת כי הייתה קורבן למסכת ממושכת של התנכלויות, השפלות ופגיעות אישיות, שהסתיימה בפיטוריה בספטמבר 2025, כך לפי טענותיה.

במוקד התביעה עומדת התנהלותו הנטענת של ניר סגל, מנהל מרחב מרכז והממונה הישיר עליה. על פי כתב התביעה, סגל נהג לשלוח לביטון הודעות פוגעניות, שאותן צירפה ביטון לכתב תביעתה, בהן: "את ברמה הנמוכה ביותר מבין כל שופטי המזכירות", "בכל מקום מקצועי נורמלי מזמן לא היית איתנו" ו"גברת טרגדיה את".

אסי שלם ( צילום: עוז מועלם )

בהתכתבות נוספת, בעקבות מחלוקת מקצועית, כתב לכאורה סגל: "האלצהיימר חזר?". בהזדמנות אחרת כתב: "שוב משקרת", "שתלמדי לקרוא", ובמסגרת הודעה קולית אמר, לפי התביעה: "יאללה, את בת 50 ומשהו, את לא יודעת לקבל החלטה על החלטה פשוטה?"

בכתב התביעה מתוארת גם התבטאות נוספת של סגל כלפי ביטון, בעלת אופי אישי ועדתי כביכול. על פי התביעה, ב־13 בינואר 2022, לאחר שביטון השיבה במילה "טוב" להנחיה מקצועית שקיבלה ממנו בנוגע לשינוי שיבוץ, כתב לה סגל: "יש לך את זה יותר קר? אשכנזיה". לטענת ביטון, מדובר בדוגמה נוספת ליחס המזלזל והמשפיל שחוותה לאורך השנים, כאשר אפילו תשובה קצרה ועניינית מצדה הפכה לעילה להערה אישית ופוגענית.

לטענת ביטון, מעבר להתבטאויות המשפילות, סגל הציב בפניה דרישות סותרות שמנעו ממנה לבצע את עבודתה. לדבריה, כאשר קיבלה החלטות עצמאיות ננזפה, וכאשר ביקשה אישור הואשמה בחוסר יכולת מקצועית.

ביולי 2025 ביקש סגל להחליפה, ובמייל ששלח לבכירי האיגוד טען כי היא "משבצת שופטים ללא שכל ישר", מתקשה להבין הוראות ואף "ממציאה סיטואציות". באותו מייל המליץ למנות במקומה את רון גלזר, שאכן מונה לתפקיד לאחר פיטוריה.

ביטון מפנה טענות קשות גם כלפי יו"ר איגוד השופטים, אסף שלם, שלטענתה התעלם מתלונותיה. לדבריה, השימוע שנערך לה בספטמבר 2025 הפך למעמד משפיל, שבו נקטעו דבריה שוב ושוב. במהלך השימוע אמר שלם, לפי התמלול המובא בתביעה: "הגברת לא יודעת מי הבוס שלה".

בכתב התביעה נטען גם לאפליה מגדרית לכאורה. ביטון הייתה האישה היחידה בתפקיד סגנית מנהל מרחב, ולטענתה פיטוריה נועדו להשאיר את ההנהלה הגברית על כנה. עוד נטען כי הודעתה על רצונה לעזוב נשלחה בעקבות הלחץ שהופעל עליה בשימוע, ולא מתוך רצון חופשי. ביטון דורשת פיצויים בגין פיטורים שלא כדין, התעמרות, לשון הרע ואפליה, לצד הכרזה על בטלות פיטוריה.