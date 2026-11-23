ההתבטאויות נגד השופטים עלו לעופר ינאי בעשרות אלפים. בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל הטיל היום (שני) על בעלי הפועל ת"א קנס של 60 אלף שקל, לצד קנסות נוספים שהושתו על מכבי ת"א, מכבי רמת גן ושחקן הפועל חולון אדאמה סאנוגו.
ברקע, מוקדם יותר החודש החליט תובע האיגוד, עו"ד איתמר ליפנר, להעמיד את ינאי לדין בעקבות הדברים החריפים שאמר נגד ספי שמש ואיגוד השופטים לאחר ההפסד למכבי ת"א בגמר גביע ווינר.
בהחלטה להעמידו לדין הבחין ליפנר בין ביקורת מקצועית לגיטימית לבין אמירות החורגות ממנה, וכתב כי "קו ברור עובר בין ביקורת לבין השמצה וביזוי". התובע ביקש להטיל על ינאי קנס כספי בפועל, והותיר את קביעת הסכום לשיקול דעת הדיינים.
מכבי ת"א נקנסה ב-27 אלף שקל בגין זריקת ניירות וקונפטי שגרמה להפסקות במהלך הדרבי מול הפועל ת"א בליגת העל. מדובר במפגש שנערך ב-1 בנובמבר בהיכל מנורה מבטחים, שבו ניצחו האדומים 87:105.
סאנוגו נקנס ב-22 אלף שקל בעקבות האירועים במשחק מול הפועל גליל עליון, שבו הורחק. חולון הפסידה באותו ערב 110:101, וזו הייתה ההרחקה השנייה של הסנטר העונה בליגה, לאחר שהורחק גם במשחק מול הפועל ירושלים. בנוסף, מכבי רמת גן נקנסה ב-10,000 שקל בשל הפרעה לצוות השיפוט בחדר ההלבשה.