ההתבטאויות נגד השופטים עלו לעופר ינאי בעשרות אלפים. בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל הטיל היום (שני) על בעלי הפועל ת"א קנס של 60 אלף שקל, לצד קנסות נוספים שהושתו על מכבי ת"א, מכבי רמת גן ושחקן הפועל חולון אדאמה סאנוגו.

ההתבטאויות נגד השופטים עלו לעופר ינאי בעשרות אלפים. בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל הטיל היום (שני) על בעלי הפועל ת"א קנס של 60 אלף שקל, לצד קנסות נוספים שהושתו על מכבי ת"א, מכבי רמת גן ושחקן הפועל חולון אדאמה סאנוגו.

ההתבטאויות נגד השופטים עלו לעופר ינאי בעשרות אלפים. בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל הטיל היום (שני) על בעלי הפועל ת"א קנס של 60 אלף שקל, לצד קנסות נוספים שהושתו על מכבי ת"א, מכבי רמת גן ושחקן הפועל חולון אדאמה סאנוגו.

ברקע, מוקדם יותר החודש החליט תובע האיגוד, עו"ד איתמר ליפנר, להעמיד את ינאי לדין בעקבות הדברים החריפים שאמר נגד ספי שמש ואיגוד השופטים לאחר ההפסד למכבי ת"א בגמר גביע ווינר.

ברקע, מוקדם יותר החודש החליט תובע האיגוד, עו"ד איתמר ליפנר, להעמיד את ינאי לדין בעקבות הדברים החריפים שאמר נגד ספי שמש ואיגוד השופטים לאחר ההפסד למכבי ת"א בגמר גביע ווינר.

ברקע, מוקדם יותר החודש החליט תובע האיגוד, עו"ד איתמר ליפנר, להעמיד את ינאי לדין בעקבות הדברים החריפים שאמר נגד ספי שמש ואיגוד השופטים לאחר ההפסד למכבי ת"א בגמר גביע ווינר.