הפועל חיפה תעלה לשחק הערב (שלישי, 18:15) מול אליצור נתניה בליגה הלאומית, כשחוסר הוודאות והבלבול סביב המצב הכלכלי של הקבוצה ניכר. מחיר מניותיה של חברת VisionWave, נותנת החסות הראשית של האדומים מהכרמל, התרסק ושחקני הקבוצה עדיין לא קיבלו את משכורות אוקטובר, זאת לאחר שהיו אי סדרים גם עם משכורות ספטמבר.

השחקנים הגיעו הבוקר לרוממה ועברו תדרוך לקראת המשחק בידיעה שכל המערכת לא מקבלת את משכורת אוקטובר וחלקים נוספים כדוגמת שכר הדירה. משכורת ספטמבר, שנכנסה בחודש שעבר, הגיעה כצ'ק דחוי וגם חלקים ממנה לא שולמו עד הסוף. גם הצוות המקצועי בראשות שרון דרוקר באותה הסירה. תשובות עדיין לא מגיעות, כשהשחקנים מקבלים הודעה מיו"ר המועדון יובל רוסמן שהכל בטיפול ושהמצב יסתדר תוך כמה ימים.

גלריה מרימים ידיים? אוהדי הפועל חיפה בכדורסל ( צילום: מנהלת הליגה הלאומית )

אתמול השחקנים הישראלים נפגשו עם ניר אלון, ראש חטיבת הספורט בהתאחדות, על מנת להשיג פתרון ושזכויותיהם ימומשו. "הקבוצה נמצאת בחובות לשחקנים מבחינת שכר ופנסיה. יצרתי קשר עם רוסמן ואמרתי שהוא צריך לשלם מיידי את הכסף, שכן קיים איחור של עשרה ימים", אמר אלון ל-ynet. "התשובה שקיבלתי היא שיש בעיה עם אחד הספונסרים ושמנסים לגייס ספונסר נוסף. כרגע אין להם את האפשרות לשלם באופן מיידי, והם מוכנים לשלם בתוספת של ריבית והצמדה. השחקנים אמורים לקבל את הכסף בימים הקרובים ואם לא, נכריז על סכסוך עבודה".

"אם השכר לא ישולם ויוכרז סכסוך עבודה, השחקנים יוכלו לשבות בצורה חוקית, אבל עוד קודם כאמור יש משחק הערב", המשיך אלון. "אנחנו הולכים לפי החוק, ואנחנו צריכים להכריז על סכסוך עבודה, אבל הנחיתי את השחקנים קודם כל שהערב יעלו על הפרקט. הפנים קדימה לכיוון השבוע הבא, שיהיה מאוד משמעותי".

"אופטימיות? בהתחשב בזה שאחד הספונסרים איבד את הנכסים שלו ומחפשים אחד אחר נצטרך ללוות את הקבוצה עד הסוף, עד שיקבלו את כל המשכורות כל העונה. הפועל חיפה היא קבוצה עם עבר מפואר ואף אחד לא רוצה שהיא תקרוס. נקווה שהפעם לא נצטרך לפעול בצורה ארגונית. השחקנים רוצים לשחק אבל גם רוצים את מה שהבטיחו להם והשכר שלהם".

בדרך לסכסוך עבודה? שחקני הפועל חיפה ( צילום: מנהלת הליגה הלאומית )

לא מעט כעס כלפיו. בעלי הפועל חיפה בכדורסל אדיר סבג ( צילום: עוז מועלם )

גם השחקנים הזרים עדכנו את הסוכנים שלהם בנושא, ואלה מציפים את ההנהלה בדרישה לתשובה לאן צועד המועדון. בדומה לשחקנים הישראלים, גם כאן ישנה אפשרות של שחרור מיידי מהחוזה שיאפשר להם לשחק בקבוצה אחרת שכן קיימת הפרה ברורה. "היום השחקנים בהפועל חיפה ישחקו מול שחקנים שלא רצו לחתום בקבוצה בדיוק בגלל הדבר הזה וסגרו בסוף בנתניה", אמר גורם המעורה בפרטים. "הצוות המקצועי שכנע את השחקנים להגיע, ועכשיו האמון שוב נפגע. אדיר סבג התחייב בפני ההנהלה והצוות המקצועי שיהיה סטנדרט חדש, וכבר בנובמבר יש בלגן".