בהודעה רשמית מסרה הפועל חולון: "הבוקר פנה רביץ להנהלת המועדון בבקשה להשתחרר מתפקידו כמנהל המקצועי. במועדון ניסו להניאו מהבקשה אך בסופו של דבר נאלצו לקבלה. אנו מבקשים להודות לדניאל על תקופתו במועדון ולאחל לו הצלחה בהמשך דרכו המקצועית והאישית. דלת המועדון תמיד תהיה פתוחה בפניו לשיתוף פעולה בעתיד".

בהודעה רשמית מסרה הפועל חולון: "הבוקר פנה רביץ להנהלת המועדון בבקשה להשתחרר מתפקידו כמנהל המקצועי. במועדון ניסו להניאו מהבקשה אך בסופו של דבר נאלצו לקבלה. אנו מבקשים להודות לדניאל על תקופתו במועדון ולאחל לו הצלחה בהמשך דרכו המקצועית והאישית. דלת המועדון תמיד תהיה פתוחה בפניו לשיתוף פעולה בעתיד".

בהודעה רשמית מסרה הפועל חולון: "הבוקר פנה רביץ להנהלת המועדון בבקשה להשתחרר מתפקידו כמנהל המקצועי. במועדון ניסו להניאו מהבקשה אך בסופו של דבר נאלצו לקבלה. אנו מבקשים להודות לדניאל על תקופתו במועדון ולאחל לו הצלחה בהמשך דרכו המקצועית והאישית. דלת המועדון תמיד תהיה פתוחה בפניו לשיתוף פעולה בעתיד".

ההפסד לגליל עליון היה עוד סימן למצבה הקשה של חולון, שרשמה את פתיחת העונה הגרועה ביותר שלה מאז עונת 2010/11. אחרי חמישה מחזורים עומד מאזנה על ניצחון אחד בלבד מול ארבעה הפסדים, כשגם בבית היא מתקשה במיוחד: שלושה הפסדים בשלושה משחקים, מאזן שלילי שלא נרשם במועדון בעבר. מול גליל עליון ספגו הצהובים-סגולים 59 נקודות כבר במחצית הראשונה, נקלעו לפיגור של 25 נקודות וניסו לחזור ברבע האחרון, אך הקאמבק נעצר והמשבר נותר בעינו.

ההפסד לגליל עליון היה עוד סימן למצבה הקשה של חולון, שרשמה את פתיחת העונה הגרועה ביותר שלה מאז עונת 2010/11. אחרי חמישה מחזורים עומד מאזנה על ניצחון אחד בלבד מול ארבעה הפסדים, כשגם בבית היא מתקשה במיוחד: שלושה הפסדים בשלושה משחקים, מאזן שלילי שלא נרשם במועדון בעבר. מול גליל עליון ספגו הצהובים-סגולים 59 נקודות כבר במחצית הראשונה, נקלעו לפיגור של 25 נקודות וניסו לחזור ברבע האחרון, אך הקאמבק נעצר והמשבר נותר בעינו.

ההפסד לגליל עליון היה עוד סימן למצבה הקשה של חולון, שרשמה את פתיחת העונה הגרועה ביותר שלה מאז עונת 2010/11. אחרי חמישה מחזורים עומד מאזנה על ניצחון אחד בלבד מול ארבעה הפסדים, כשגם בבית היא מתקשה במיוחד: שלושה הפסדים בשלושה משחקים, מאזן שלילי שלא נרשם במועדון בעבר. מול גליל עליון ספגו הצהובים-סגולים 59 נקודות כבר במחצית הראשונה, נקלעו לפיגור של 25 נקודות וניסו לחזור ברבע האחרון, אך הקאמבק נעצר והמשבר נותר בעינו.