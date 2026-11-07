טלטלה בהפועל חולון: דניאל רביץ פנה הבוקר להנהלת המועדון וביקש להשתחרר מתפקידו כמנהל המקצועי, ובמועדון נאלצו לקבל את בקשתו לאחר שניסו להניאו מהמהלך. העזיבה מגיעה יממה לאחר ההפסד הביתי 110:101 להפועל גליל עליון, שהעמיק את המשבר המקצועי והכניס את הקבוצה לסחרור.
בהודעה רשמית מסרה הפועל חולון: "הבוקר פנה רביץ להנהלת המועדון בבקשה להשתחרר מתפקידו כמנהל המקצועי. במועדון ניסו להניאו מהבקשה אך בסופו של דבר נאלצו לקבלה. אנו מבקשים להודות לדניאל על תקופתו במועדון ולאחל לו הצלחה בהמשך דרכו המקצועית והאישית. דלת המועדון תמיד תהיה פתוחה בפניו לשיתוף פעולה בעתיד".
ההפסד לגליל עליון היה עוד סימן למצבה הקשה של חולון, שרשמה את פתיחת העונה הגרועה ביותר שלה מאז עונת 2010/11. אחרי חמישה מחזורים עומד מאזנה על ניצחון אחד בלבד מול ארבעה הפסדים, כשגם בבית היא מתקשה במיוחד: שלושה הפסדים בשלושה משחקים, מאזן שלילי שלא נרשם במועדון בעבר. מול גליל עליון ספגו הצהובים-סגולים 59 נקודות כבר במחצית הראשונה, נקלעו לפיגור של 25 נקודות וניסו לחזור ברבע האחרון, אך הקאמבק נעצר והמשבר נותר בעינו.
גם מעמדו של המאמן פרדראג קרוניץ' נמצא במוקד. המאמן הגיע לחולון בפברואר בעונה שעברה והצליח להוביל אותה עד לחצי גמר הפלייאוף, למרות התקופה הביטחונית המורכבת. בעקבות ההצלחה הוא זכה לחוזה חדש לשנתיים נוספות, אך פתיחת העונה הנוכחית מעמידה אותו תחת סימן שאלה. במועדון מבינים כי המשבר אינו נובע מגורם אחד בלבד, ומצביעים גם על מכת פציעות ועל בחירות מקצועיות שלא הוכיחו את עצמן בבניית הסגל בקיץ.