קצת פחות משלושה חודשים אחרי שנפגשו בסדרת גמר הפלייאוף, מכבי והפועל ת"א מתמודדות בשעה זו על התואר הראשון לעונת 2026/27 - הסופרקאפ. המשחק, שנערך בהיכל מנורה מבטחים, נערך זו השנה השנייה ברציפות, כאשר בעונה שעברה ניצחה בו הפועל ירושלים, שהניפה את הגביע הראשון.

שתי הקבוצות נפגשות אחרי קיץ סוער שעבר עליהן, כשבצד הצהוב הוא עדיין נמשך עם מאבקי השליטה בין הבעלים. גם בהפועל ידעו דרמות בגזרת ההנהלה, עם שינויים בעמדות המנכ"ל והיו"ר.

גלריה מדר מול קרינגטון, הערב בהיכל ( צילום: ספי מגריזו, מכבי ת"א )

עם זאת, הסערה הגדולה ביותר שנרשמה הייתה בצד המקצועי, כאשר ים מדר, שהיה מזוהה עם הפועל ת"א, הקבוצה שבה החל את הקריירה הבוגרת שלו, חצה את הכביש וחתם במכבי ת"א. היום הוא פוגש לראשונה את האקסית, מה שהופך את הדרבי הזה לפיקנטי עוד יותר. תמיר בלאט, שעשה את הדרך ההפוכה וחתם בהפועל ת"א, לא בסגל של דימיטריס איטודיס.

הפועל ת"א היא זו שיצאה עם ידה על העליונה בשני מפגשי הליגה בין שתי הקבוצות בעונה שעברה, אך בסדרת גמר הפלייאוף מכבי ת"א ניצחה 1:3 בדרך לאליפות ה-58 בתולדותיה.

סורקין בדרך לעוד שתי נקודות ( צילום: ספי מגריזו, מכבי ת"א )

מהלך המשחק

הפועל פתחה טוב ועלתה ל-2:6 בזכות אוטורו ומיציץ', אלא שמכבי הגיבה במהירות עם שלשות של לונדברג ומדר והפכה ל-6:8. שתי הקבוצות המשיכו לשחק בקצב מהיר, כשההגנות לא ממש תפקדו. אוטורו המשיך לייצר נקודות בצבע והאדומים כבר הובילו 16:21, אך ריצת 0:8 של מכבי לקראת סוף הרבע הפכה את התוצאה ל- 26:28 בתום 10 דקות.

ברבע השני קצב הקליעה התמתן מעט, כשהשתיים העלו את רמת האגרסיביות. מכבי ניצלה זאת כדי לברוח ל-31:35 ולהכריח את איטודיס להזעיק פסק זמן. לידיי וקופי שמרו את הפועל בתמונה, אך בכל פעם שהאדומים התקרבו, הצהובים ידעו להגיב ולשמור על יתרון קטן של 4-5 נקודות. לאחר פסק זמן נוסף הפועל התקשתה לייצר נקודות, וואלאס נכנס לקצב והעלה את מכבי ל-35:44. הפועל הצליחה לעצור את הריצה, אך מכבי שוב פתחה פער לפני ההפסקה, ומדר סגר את המחצית עם שלשה אדירה כמעט מגרש שלם. 42:54 למכבי בהפסקה.